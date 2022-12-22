قنبلة موقوتة في منزلك.. 5 أشياء قد تؤدي للاشتعال التلقائي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عدم الانتباه عند استخدام بعض المواد البسيطة واليومية بشكل خاطىء داخل المنزل، أمر قد يؤدي إلى نشوب ما يعرف بالاحتراق التلقائي في لحظات، والذي يسبب نشوب الحرائق الكبيرة في غضون دقائق إذا لم يتم التعامل مع الأمر بصورة صحيحة.

ما هو الاحتراق التلقائي؟

وبحسب ما أوضح موقع familyhandyman العالمي، فإن الاحتراق التلقائي هو عبارة عن تفاعل كيميائي يحدث في بعض المواد، ما يؤدي إلى اشتعال اللهب بشكل تلقائي ومفاجئ دون تدخل للبشر؛ إذ يمكن أن يحدث هذا النوع من الاحتراق عندما يتم تخزين القش ونشارة الخشب والفحم والسماد والمنتجات القائمة على الزيت والمواد اليومية الأخرى بشكل غير صحيح، وبعبارة بسيطة، لا يُسمح للحرارة الداخلية المتولدة داخل تلك المواد بالهروب إلى الخارج، ما يؤدي إلى وقوع الكارثة.

1- لا تطبخي بالموقد المتسخ

إذا كان موقدك مغطى بالدهون والأوساخ الأخرى القابلة للاشتعال، يمكن أن يحدث في أي وقت الاشتعال التلقائي، لذلك يتعين عليكي تنظيفه أولًا بأول، خاصة المنطقة المحيطة بالموقد قبل تشغيل الحرارة.

2- احذري من نشارة الخشب

نشارة الخشب شديدة الاشتعال، ولا ينبغي تركها في أي مكان داخل المنزل، خاصة بالقرب من الدوائر الكهربية؛ إذ أن هناك الكثير من المكونات مثل الأسلاك الكهربائية، التي قد تحدث شرارة قصيرة من الاصطدام مع النشارة.

3- أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تسببت أجهزة الكمبيوتر المحمولة في اندلاع العديد من حرائق المنازل في الماضي، ففي عام 2013، ساهم جهاز كمبيوتر محمول في ولاية فيرجينيا في نشوب حريق مسكن بأكمله، ووفقًا لتقرير لشبكة «إن بي سي واشنطن» حينها، فإن البطارية لعبت الدور الأكبر في إشعال البطانيات واللحاف مقارنة بالكمبيوتر المحمول.

4- استبدال المصابيح المكشوفة

أضواء الخزانة التي لا تحتوي على غلاف حولها تشكل مخاطر على السلامة في المنزل، ففي ظل الظروف العادية، لن ترتفع درجة حرارة المصباح المتوهج 60 واط عن 175 درجة فهرنهاي، لكن في بعض الظروف يمكن أن يصل إلى ما بين 290-500 درجة، وهنا قد تحدث كوارث بالغة.

5- احذري منتجات التجميل

تحتوي العديد من منتجات التجميل على مواد كيميائية شديدة الاشتعال، والتي يمكن أن تشكل خطرًا إذا تعرضت للهب مكشوف كأشعة الشمس القوية، لذلك احرصي دائمًا على تخزين هذه المنتجات بأمان بعيدًا عن الشمس.