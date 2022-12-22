3 عادات خطيرة احذريها عند تنظيف المرحاض.. تنشر الأمراض خلال ثوانٍ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عند اتباع عادات التنظيف الأساسية داخل المنزل، قد تغفل العديد من ربات البيوت بعض الأمور التي تبدو بسيطة، لكنها قد تؤدي إلى انتشار الأمراض والمواد خطيرة العدوى بين أفراد الأسرة، والتي من بينها بعض العادات الخاطئة عند تنظيف المرحاض.

وللانتباه من بعض العادات السيئة التي تحدث عند تنظيف المرحاض، قدم موقع mymove العالمي، بعض النصائح لتجنبها مع دخول عام 2023، لحماية أفراد أسرتك من الجراثيم والمواد المضرة.

1- غلق ستارة دش الاستحمام

يجب عليكي إغلاق ستارة دش الحمام، ما يساعده على التجفيف بشكل أسرع وتجنب نمو العفن الفطري حوله، مع ضرورة غسل الستارة ذاتها داخل الغسالة من حين لآخر لتنظيفها من الفطريات التي تتكون عليها.

2- عدم ترك المناشف مبللة على الأرض

في بعض الأحيان، تغسل بعض ربات البيوت أرضية المرحاض، ومن ثم ترش المياه على مناشف الأرض «المشاية» بهدف ترطيبها، لكن هذا الأمر قد يشكل خطرًا كبيرًا، لأنها إذا تركت مبللة على الأرض تكون أرض خصبة لنمو الفطريات.

3- عدم استخدام منشفة معقمة واحدة

إن استخدامك لمنشفة معقمة بمطهرات لتنظيف زوايا المرحاض كافة أمر جيد، لكنه يشكل خطرًا كبيرًا، إذ يمكنك بتلك الخطوة نقل البكتيريا بسهولة في جميع أنحاء المكان.