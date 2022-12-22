طرق لتوظيف سجاد بيتك حسب مكانه.. «خليه زيادة عن السفرة بـ40 سم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم كل سيدة بديكور منزلها لتزيينه بشكل متناسق وجميل، فتحرص على اختيار شكل قطع الأثاث وتصميمه الذي يليق منزلها وشخصيتها أيضًا، ومن الأخطاء الشائعة التي تتعرض لها هو التركيز على توظيف أهم عناصر ديكور المنزل، وهو الأثاث، إلى جانب ألوان الدهانات وتنسى أهم شيء وهو السجاد.

وفي السطور المقبلة، سنوفر لكي طريقة توظيف سجاد منزلك لفرشه، حسب ما أوضح مهندس الديكور، أبانوب سامي لـ«هن».

يختلف طريقة فرش السجاد وتوظيفه من مكان إلى آخر داخل منزلك، كالتالي:

سجاد الرسيبشن:

يجب أن يغطي السجاد الرسيبشن بأكمله، أو يلمس الأرجل الأمامية للأنتريه، ويفضل أن تحتوي ألوانه على لون الوسائد الأنتريه.

سجاد غرفة السفرة:

يجب أن يغطي سجاد غرفة السفرة جميع الكراسي، وأن تكون زائدة عنها على الأقل بـ40 سم.

سجاد غرفة النوم:

لتوظيف سجاد غرفة النوم يجب أن يغطي أسفل السرير بأكمله مع الكومود، أو يوضع في الثلث الأخير من السرير، مع ترك جزء منه زائد عن نهاية السرير.

المطبخ والطرق:

يفضل في المطبخ والطرقات اسخدام مشايات صغيرة لتغطية أرضيتها.

وشدد «أبانوب» على أنه يجب قبل الذهاب لشراء السجاد الخاص بالمنزل، أخد المقاسات المناسبة حسب ما أوضحنا سابقًا، ليكون مقاساته وألوانه متناسقة مع أثاث الشقة، ليجرى توظيفه بشكل جيد.