مكونات اقتصادية.. طريقة عمل شوكولاتة باونتي في البيت: بجوز الهند والشوكولاتة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوكولاتة من الخارج مليئة بجوز الهند من الداخل، شوكولاتة باونتي لعشاق جوز الهند، جهزيها في البيت بسهولة وبنكهة ممثالة للجاهزة تماما، وفيما يلي طريقة عمل شوكولاتة بجوز الهند، بحسب الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل شوكولاتة باونتي في البيت

4 أكواب (800 جم) جوز هند ناعم.

½ كيلو (500 جم) شوكولاتة.

علبة حليب مكثف محلى.

ملعقة صغيرة (5 جم) نشا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

- يوضع الحليب المكثف في وعاء عميق، مع النشا وجوز الهند وقلبي جيدًا باستخدام ملعقة بلاستيكية كبيرة، حتى تتماسك المكونات وتتكون عجينة.

- شكلي العجينة على شكل مستطيلات على حسب الرغبة باستخدام اليد، ثم رصيها على صينية مبطنة بورق الزبدة.

- أدخلي الصينية الثلاجة مدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تتماسك.

- ذوبي الشوكولاتة في حمام مائي على نار هادئة، ثم ارفعيها من على النار.

- أخرجي عجينة جوز الهند من الثلاجة واغمسيها في الشوكولاتة المذابة، ثم رصيها على الصينية مرة أخرى.

- أدخلي الباونتي الثلاجة مدة 30 دقيقة حتى تتماسك، ثم أخرجيها وقدميها باردة.

طريقة عمل شوكولاتة بجوز الهند

- كوب جوز هند مبشور

- ربع كوب حليب مكثف ومحلي

- 200 جرام شوكولاتة

طريقة التحضير

- يوضع في وعاء جوز الهند والحليب المكثف المحلي.

- قلّبي المكونات جيداً حتى تتداخل ثمّ شكلي المزيج الى اصابع تشبه الباونتي.

- أدخلي القطع الى الثلاجة لحوالى 10 دقائق.

- ذوبي الشوكولاتة على حمام مائي ثمّ غمّسي قطع الباونتي فيها حتى تتغطّى من كل الجهات.

- ضعي القليل من الشوكولاتة في كيس الحلويات وزيّني قطع الباونتي بحسب رغبتك.