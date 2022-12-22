«حضارة نيوز» يوثق التاريخ بالصوت والصورة: تناولنا أصل جمال المرأة المصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إيمانا منهم بالمنشآت السياحية والمناطق الأسرية الشهيرة داخل مصر، فكر مجموعة من الطلاب والطالبات في تصميم موقع إخباري على أرض الواقع الملموس، يظهرون من خلاله المعلومات عن الحضارة المصرية والأماكن السياحية التي تشتهر بها أرض الكنانة، التي تعتبر منارة للسياح والذين يقصدونها من شتى بقاع العالم للاستمتاع بعظمتها، وكواليس النشأة وأسرار الفراعنة والقدماء المصريين، ليكن موقع «حضارة نيوز» نتاج لأيام وأشهر من العصف الذهني وجولات أعدها الطلاب لإظهار عبق التاريخ.

رحلة الطلاب من الفكرة للتنفيذ

قدمت 5 طالبات، وطالب آخر مجموعة من الحوارات والتقارير والمقالات الصحفية، خلال مشروعهم الأكاديمي، في الفرقة الرابعة داخل كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر؛ إذ حرصوا على تقديم معلومات هامة عن التاريخ والحضارة والأحداث التاريخية والسياحية الهامة على موقعهم الإلكتروني الذين صمموه بذاتهم، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كُل له وظيفته حتى يخرج في إطار عمل جماعي، أشاد باستحسان الجميع داخل الكلية وخلال مناقشة كبار الاساتذة والصحفيين ذات الأقلام الرفيعة في عالم الصحافة الذين أثنوا عليه خلال مناقشة المشاريع داخل الجامعة.

وروت الطالبة فرح هشام، مديرة موقع «حضارة نيوز»، المسؤولة عن التصميم، إحدى المحررات، كواليس المشروع الذي أصبح محط اهتمام الكثير، خلال حديثها لـ«الوطن».

تصوير وجولات داخل مبنى ماسبيرو

تحدثت الطالبة فرح هشام، بالفرقة الرابعة في كلية الإعلام وفنون الاتصال، بجامعة 6 أكتوبر، عن الموقع التي أسسته رفقة فريق العمل من الطلاب، قائلة: «قمنا بالتصوير على أرض الواقع في العديد من المناطق السياحية من بينها متحف القومي للحضارة وحديقة أم كلثوم والعديد من الأماكن في منطقة وسط البلد، كما أجرينا جولة داخل مبني الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، داخل الاستديوهات التي يخرج منها البث للمشاهدين والمستمعين، كما أجرينا تغطية داخل استديو النيل للأخبار».

لقاءات وحوارات مع مختلف الشخصيات

أجرى الطلاب حوارات صحفية موثقة بالفيديو بعدد من القامات من بينهم الدكتور هاني خطاب، رئيس قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر، والدكتور حلمي الغر، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور باسل السيسي، نائب رئيس الغرف الساحية سابقا، موضحة: «زميلتنا يمنى محمد كانت من أجرت الحوار الصحفي مع الدكتور حلمي الغر، ومجموعة من الأطباء بجامعة عين شمس، كما أن معظم التقارير التي شارك في كتابتها باقي الفريق من بينهم مها عيد ورولا مصطفى ومهند جهاد، كانت من تصويرنا، كما أن تصميم الموقع مدعم بالفيديو الافتتاحي له واللوجو معبر عنه وعن رؤيتنا».

وعن تفاصيل التصميم والتنفيذ، قالت الطالبة فرح هشام: «التصميم اخد مننا حوالي اسبوعين، لكن المادة وشهرتها كانت من خلال السوشيال ميديا علي مدار شهرين، وإن شاء الله احنا ناوين نستمر فيه ونشهره».

المرأة بين الماضي والحاضر

لم يتغافل الفريق عن الحديث عن المرأة قديما وحديثا، إذ ناقشوا تطور الإكسسورات والأزياء بين الماضي أثناء الفراعنة وحديثا: «حاليًا بعض الدول الاخرى بتقول أن ملامح المرأة الفرعونية هي ملامحهم الأصلية وإن احنا سارقين التاريخ نزلنا مجموعة صور بعنوان(ملامحنا ليست للسرقة) وأن الذكاء الاصطناعي عندما طُلِب منه تخيل المرأة المصرية وملامحها، أخرج لنا الجمال المتنوع والمزيج الرائع بين الحضارة المصرية بألوانها واكسسواراتها وزينتها وبين الحاضر الحالي وروعته، جمال المصريين من صعيد مصر للدلتا جمال فريد ومميز، مهما حاولوا التقليل منها»، بحسب «فرح».