5 خطوات للتخلص من جل الأظافر.. أولها استخدام المبرد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لتعدد رسوماته وألوانه الجذابة، تحرص العديد من السيدات والفتيات على وضع جل الأظافر من حين لآخر، لكن على الرغم من مظهره الجمالي، إلا أنه يحتاج إلى مجهود كبير عند محاولة إزالته والتخلص منه، وهو ما يدفعك للذهاب إلى صالونات التجميل للقيام بالأمر.

لكن مجلة «allure» الأمريكية النسائية، قدمت مجموعة من النصائح التي تساعدك في إزالة جل الأظافر داخل المنزل دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل، وهي:

1- استخدام مبرد للأظافر

هذه المرحلة الأولى حاسمة للإزالة الفعالة، فقط يمكنك استخدام مبرد الأظافر الخاص بكي، في تقشير الطبقة العلوية من الجل لكن برفق، وذلك حتى لا تتعرض أظافرك لأي إصابات غير مقصودة.

2- حماية بشرتك وجلدك

ضعي زيت بشرة على الجلد المحيط بالظفر لحماية جلدك الذي يحيط بالظفر قبل لفه بالأسيتون.

3- نقع الأظافر

تتم هذه الخطوة من خلال نقع قطعة من القطن داخل الأسيتون، ثم لف الظفر بها لمدة 10 دقائق على الأقل.

4- قشري الجل

بمجرد فك الغلاف من حول ظفرك، سيبدأ الجل في التساقط وما عليكِ حينها سوى الاستمرار في تقشيره باستخدام المبرد مرة أخرى.

5- ترطيب الأظافر

مع التخلص من جل الأظافر، يجب عليك ترطيبهم باستخدام مرطب جيد لليدين.