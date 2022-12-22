الامارات | 10 شاشات سينما.. جديد «إثراء ديرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «إثراء دبي» عن توقيعها اتفاقية مع إدارة سينيبوليس سينما، أكبر عارض أفلام في أميركا اللاتينية، لإدارة مجمع سينمائي من ١٠ شاشات كجزء من مشروع «إثراء ديرة». وسيتميّز المجمع بقاعة الجونيور المناسبة للعائلات، بالإضافة إلى سينما في الهواء الطلق مع شاشة خارجيّة على السطح.

وقال المدير التنفيذي لإدارة «إثراء دبي»، لاكلان جايد: «يسعدنا أن نتشارك مع (سينيبوليس)، ونرحب بتجربتهم الدولية التي ستعزز قيمنا الأساسية لإثراء حياة الأشخاص الذين نخدمهم. وستكون السينما بالتأكيد إضافة ترفيهية قيّمة لهذا المجتمع الناشئ والمثير للمقيمين والزوار على حدٍّ سواء».

يشار إلى أن علامة سينيبوليس لديها بصمة في دول مجلس التعاون، بمجمعات سينمائية في عُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية. كما افتتحت مجمعاً سينمائياً في مدينة الشارقة بـ«الواحة مول» عام 2020. ومن المقرر افتتاح فرع سينيبوليس ديرة، بحلول الربع الأوّل من عام 2024، وسيكون المجمّع السينمائي الـ11 الذي ينطلق تحت مظلة سينيبوليس في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سينيبوليس سينما، أليخاندرو أغيليرا، إن «مجمع سينما ديرة سيكون أول مشروع لنا في دبي التي نعتبرها مركزاً حضرياً نخطط لتوسيع وجودنا فيه وجلب خبراتنا الدولية. فهدفنا هو تقديم أفضل تجربة سينمائية ومواصلة إعطاء الأولوية لتجربة العملاء».

وستضم السينما الجديدة 10 شاشات مع قاعات مجهّزة على أحدث طراز ومقاعد الستاندرد والديلوكس المميزة للعلامة التجارية، التي توفر تجربة مشاهدة فاخرة وحصرية تتميّز بوسائل الراحة الشخصية.

ولتلبية احتياجات أصغر رواد السينما، توفر سينيبوليس سينما جونير صالة ألعاب، ومقاعد بين باج، وفترات استراحة لمدة 15 دقيقة في منتصف الفيلم للسماح للأطفال بأخذ قسط من الراحة.

وستقدّم على السطح خياراً جديداً لمحبّي مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، وتوفّر لهم المقاعد الفخمة والمريحة مع مشاهدة عالية الدقة، بالإضافة إلى إطلالة على مناظر خلابة.

أليخاندرو أغيليرا:

• «مجمّع سينما ديرة سيكون أول مشروع لنا في دبي التي نعتبرها مركزاً نخطط للتوسّع فيه».