الامارات | حي الفهيدي التاريخي يحصد جائزة «اختيار الخبراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح موقع «تريب إكسبيرت» العالمي حي الفهيدي التاريخي، التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، جائزة «اختيار الخبراء لعام 2022»، بوصفه من أفضل مناطق الجذب السياحي في دبي، بعد حصوله على إشادات وتعليقات إيجابية كثيرة.

ووصفت مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في الهيئة، مريم التميمي، تراث دبي الثقافي بـ«الكنز القيم»، الذي تسعى «دبي للثقافة» عبر خططها ومشروعاتها إلى حفظه ونقله إلى الأجيال المقبلة. وقالت: «يبرز الحي ما تمتلكه دبي من تراث وتاريخ عريق، إذ يوفر لزواره فرصة التعرف إلى تفاصيل المدينة القديمة، التي يمكن اكتشافها من خلال مباني الحي وطريقة تصاميمها وتوزيعها»، مشيرة إلى أن حصول الحي على الجائزة يمثل اعترافاً دولياً بقيمته الثقافية والسياحية.

من جانبه، قال كبير مسؤولي المحتوى في «تريب إكسبيرت»، كريس بلوم: «في مدينة حديثة مليئة بناطحات السحاب، يبرز حي الفهيدي على خور دبي، ليوفر للسياح والزوار فرصة إلقاء نظرة على أنماط الحياة القديمة»، موضحاً أن تحديد جائزة «اختيار الخبراء» يتم من خلال مراعاة أكثر من مليون أداة تقييم للسفر معتمدة من مجلات وصحف متخصصة في السياحة والسفر، لافتاً إلى أن 2% فقط من مناطق الجذب في العالم تحصل على هذه الجائزة.

وحظي حي الفهيدي التاريخي بمجموعة كبيرة من إشادات وتعليقات خبراء في السفر على الموقع العالمي الشهير، إذ صنف من أفضل وجهات دبي المحفزة على السياحة الثقافية، ويوفر لزواره فرصة اكتشاف ومعايشة أنماط الحياة التقليدية التي كانت سائدة في دبي منذ منتصف القرن الـ19 وحتى سبعينات القرن الماضي.