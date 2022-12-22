الامارات | «نيتشر هيدونيست».. مشروع يشجع على اقتناء الملابس المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد فوزه مطلع العام الجاري بجائزة الدورة الرابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، ومجموعة «ألف»، ضمن قطاعي «التجزئة» و«المأكولات والمشروبات»، افتتح مشروع «نيتشر هيدونيست» أول فرع له في الإمارة.

ويعدّ «نيتشر هيدونيست» منصّة افتراضية للتعاون الإبداعي المتنوّع، الذي يشجع التصاميم الخلّاقة والمستدامة للحياة اليومية، وتقوم فكرته على تشجيع اقتناء الملابس المستدامة التي يمكن استخدامها في مختلف الفصول والمناسبات.

ومُنح المشروع الذي فاز بجائزة التحدي ضمن قطاع التجزئة، منفذ بيع مجاني في الشارقة لعام، وافتتح أول فرع له في الإمارة «مول زيرو 6» بحضور المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء المدفع، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، عيسى عطايا.

وقالت نجلاء المدفع: «نهدف من خلال المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة حول العالم من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها، عبر توفير بيئة داعمة لروّاد الأعمال لمساعدتهم على إطلاق مشروعات مستدامة ومبتكرة».

وأضافت: «توفر المبادرة منصّة تواصل مع الجهات الحكومية والشركاء المؤسساتيين، إضافة إلى العملاء المحتملين، لتمكين المشروعات الناشئة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي في إماراتنا التي تحتضن روّاد الأعمال المبتكرين وتحتفي بثقافة التغيير».