الامارات | 1250 صقراً تحلّق في مهرجان الشيخ زايد للصيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، وتدخل ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الشيخ زايد التراثي.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار مشاركة نادي أبوظبي للصقارين في الأحداث التراثية الكبرى، والقيام بدوره في الحفاظ وصون التراث الوطني الأصيل.

وأعلن النادي عن مشاركة 250 صقاراً و1250 صقراً من فئة الفروخ من مختلف أنحاء الدولة في المنافسات، بعد إغلاق باب التسجيل أخيراً.

وتتواصل فعاليات البطولة حتى الثلاثاء المقبل بميدان الفلاح، على أن تكون الانطلاقة يومياً من التاسعة صباحاً.

وقرر نادي أبوظبي للصقارين أن تكون المشاركة مفتوحة لفئتي أصحاب السمو الشيوخ والعامة، فيما تم تحديد أنواع الصقور المشاركة، بحيث تكون «فروخ» فقط بعدد مفتوح لأصحاب السمو الشيوخ.

وفي فئة العامة، تم تحديد عدد الصقور بحيث لا يزيد على 12 صقراً، بواقع ثلاثة صقور «جير تبع»، وثلاثة «جير شاهين»، وثلاثة «بيور جير»، وثلاثة «قرموشة».

وتنطلق المنافسات اليوم بشوط الـ«جير تبع» «تلواح فرخ» للعامة، فيما ينظم في اليوم التالي شوط الـ«جير بيور» «تلواح فرخ» للعامة أيضاً، ويُنظم غداً شوط الـ«جير بيور» للعامة أيضاً، وتتواصل مسابقات العامة بشوط الـ«جير قرموشة».