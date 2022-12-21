طريقة إزالة طلاء الأظافر من السجاد في 4 خطوات سهلة.. استخدمي سكين الزبدة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عند استخدام طلاء الأظافر ومحاولة وضعه داخل المنزل، قد تتساقط بعض القطرات منه على السجاد، والتي تسبب إزعاجًا عند حدوثها وذلك لصعوبة التخلص منها، باستخدام العديد من الوسائل المختلفة.

لكن من اليوم، يمكن التخلص من بقع طلاء الأظافر الموجودة على السجاد في بضع خطوات بسيطة، وهي التي كشف عنها موقع mymove العالمي.

1- هل البقعة رطبة أم جافة؟

إذا كان طلاء الأظافر لا يزال رطبًا، امسحي المنطقة بمنشفة ورقية حتى لا تلتقط المنشفة اللون، أما إذا كان جافًا، اكشطي أكبر قدر ممكن منه من خلال تجربة استخدام حافة سكين الزبدة لإبعاد طلاء الأظافر عن السجادة.

2- وضع مزيل طلاء أظافر أو فركه بالكحول

يمكنك أيضًا صب إما مزيل طلاء الأظافر، أو وضع الكحول المحمر على قطعة قماش قديمة، وابدأي في فركه حتى تتخلصي منه تمامًا، وذلك لأن هذا النوع من الكحول يتكون من حوالي 70% كحول وماء وزيوت عطرية ومزيلات طبيعية للبقع.

3- اصنعي محلول تنظيف

اصنعي محلولًا خاصًا باستخدام صابون غسيل الأطباق السائل والماء الدافئ والخل الأبيض، حيث تُمزج ملعقة كبيرة من الخليط مع كوبين من الماء الدافئ ثم يُسكب المزيج في زجاجة رذاذ، وابدأي في رشه على مكان البقعة، حتى يتم سحب اللون من السجادة.

4- التجفيف بالمناشف الورقية

خذي عدة مناشف ورقية وقم بتكديسها على المنطقة التي توجد بها البقعة، وقومي بوزن المناشف الورقية بشيء ثقيل، مثل كومة من الكتب، حيث يساعد ذلك على امتصاص كل تلك الرطوبة والتخلص من الطلاء.