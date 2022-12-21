3 نصائح لاختيار الديكور الأنسب لمنزلك.. بينها إنشاء مخطط للبيت

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تزيين المنزل ليبدو أنيقًا وجذابًا دون تكلف، أمر تحرص عليه كل النساء، لأن التجديد يمنح شعورًا بالراحة النفسية بشكل ملحوظ، والذي يمكن أن يتم من خلال تغيير ألوان الطلاء أو الديكورات أو الأقمشة وغيرهم.

وللتمكن من تجديد ديكورات المنزل بخطوات مدروسة ومنظمة، قدمت صحيفة «نيويورك تايمز»، مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تسهل عليكِ الأمر.

1- اعرفي على قياسات مسكنك

تعتبر مطابقة حجم الأثاث مع حجم الغرفة أمرًا بالغ الأهمية، فقبل البدء في تصميم أو تغيير أي شيء، قومي بقياس طول وعرض كل غرفة تنوي تزيينها، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع السقف والعناصر التي يمكن أن تعترض طريقك، كالسلالم والأعمدة والعوائق الأخرى، ومن الجيد أيضًا قياس فتحات النوافذ مع مساحة الجدار.

2- إنشاء مخطط للتصميمات

بمجرد حصولك على قياسات غرفك، حان الوقت لاستخدامها مع مخطط أرضي يمنحك رؤية شاملة للمنزل بأكمله، وذلك يتم من خلال الاستعانة بخبراء في المجالات المختلفة لتصميم المنازل.

3- قرري الطريقة المناسبة للمعيشة

هذا هو الجزء الصعب، ولا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة، حيث يمكن أن تكون الغرف تقليدية أو حديثة، ودافئة أو باردة بصريًا، والأمر يعود لرغبتك فقط.