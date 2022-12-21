«الصحة» تقدم نصائح مهمة لحماية الأطفال من العدوى في الأعياد.. التزموا بالكمامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد ما بين الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة الجديدة، تحرص العديد من الأسر على الاحتفال بخارج المنزل، واصطحاب صغارهم في العديد من الأماكن العامة والمنتزهات وغيرهم من المناطق المختلفة، وهو ما يعرضهم للاختلاط وسط التجمعات ذات الأعداد الكبيرة بسهولة.

نصائح لحماية الأطفال من الأمراض في فترة الأعياد

ولحماية الأطفال بمراحلهم العمرية من الإصابة بالأمراض المختلفة خاصة البرد والأنفلونزا والفيروسات المعدية، مع الخروج وقت الاحتفالات بموسم الأعياد في الطقس البارد، قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح اللازمة لحماية الصغار من انتقال أي أمراض لهم.

وتمثلت نصائح وزارة الصحة، التي استعرضتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في الآتي:

1- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين على أقل تقدير.

2- تقديم الأغذية الصحية للطفل.

3 - إلزام الطفل بارتداء الكمامة بشكل صحيح.

4- تجنب اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المزدحمة.

5- تعويد الأطفال على غسل يديهم جيدا وبشكل مستمر.

6- الحرص على تلقي الطفل لقاح الأنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا.