ليست والدته.. من هي السيدة التي احتضنها ميسي بحفل التتويج ويعترف بفضلها في الفوز؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

مشهد مؤثر ظهر خلاله نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بعد فوز فريقه الوطني بكأس العالم في مونديال 2022، وذلك بعد أن احتضن امرأة داخل الملعب واحتفل معها بالفوز، وهو ما لاقى انتشارًا واسعًا، وظن الكثيرون في البداية أنها والدته، لكن في حقيقة الأمر هي ليست من أفراد عائلته.

من هي السيدة التي احتضنها ميسي بعد الفوز؟

وكشفت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن السيدة التي ركضت إلى الملعب واحتضنت ميسي احتفالًا بالفوز، ما هي إلا السيدة أنطونيا فارياس، الطاهي الخاص بنجم الكرة ليونيل ميسي، حيث أنها عملت لأكثر من عقد بتلك الوظيفة لديه، ومع انضمامه لمونديال 2022، اصطحبها معه حيث كانت مهمتها هي تحضير الطعام وإعداده لأعضاء الفريق بأكمله، وبمرور الوقت أصبحت عضوًا محبوبًا من الجميع.

واتضح أنها «فارياس» الطاهية الخاصة بـ ليونيل ميسي، وهي ليست شخصًا يحب الظهور في الوسائل الإعلامية أو يتصدر عناوين الأخبار، لكنه على الرغم من ذلك، كانت جزءًا مهمًا من فوز الأرجنتين باللقب، ومن خلال إعدادها وجبات متوازنة للاعب.

كعكات عيد ميلاد ميسي

وفي عام 2018، شاركت أنطونيا فارياس في إعداد ثلاث كعكات للاحتفال بعيد ميلاد ميسي، وذلك خلال تواجدها مع المنتخب أيضًا أثناء فعاليات مشاركة الأرجنتين في كأس العالم الذي أقيم في روسيا.

وحمل عناق ميسي للطباخة الخاصة به، العديد من المشاعر الفياضة التي تدل على مدى امتنانه لوجودها إلى جانبه طيلة الوقت، وكأنهما كانا ينتظران لحظة الفوز قبل سنوات طويلة معًا.

معلومات عن والدة ميسي

- أما والدة ميسي فهي تدعى سيليا ماريا كوتشيتيني.

- تعد رائدة أعمال في مجال الموضة.

- أثارت الجدل من قبل عندما ارتدت الأبيض في حفل زفاف ليونيل على منوال العروس.

- قبل الشهرة عملت في ورشة لتصنيع المغناطيس.

- عملت مديرة العلامة التجارية لمتجر ميسي.

- تزوجت من خورخي هوراسيو ميسي، وأنجبت أبناؤها الثلاثة هم، ليونيل، ورودريجو، وماتياس ميسي، ولديها ابنة تدعى ماريا سول ميسي.