«مشاجرة في الجو».. مضيفة بطائرة هندية لـ أحد الركاب: أنا لست خادمتك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف محرج تعرضت له مضيفة طيران هندية خلال عملها على في إحدى الرحلات الجوية، وذلك بعد أن دخلت في شجار كبير مع أحد الركاب، بسبب صوته المرتفع وحديثه معها بشكل غير لائق، إلى جانب تسببه في بكاء إحدى زميلاتها.

تفاصيل الشجار بين مضيفة الطيران والراكب

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المضيفة كانت واحدة من بين طاقم الطيران «IndiGo»، حيث كانت تعمل على متن رحلة جوية متجهة إلى العاصمة دلهي، لكنها فوجئت بأحد الركان وهو يعنف زميلة لها بسبب رفضه لوجبات الطعام المقدمة، وهو ما تسبب في بكاء بعض المضيفات من فعله.

وسرعان ما اتجهت مضيفة الطيران إلى الراكب وصرخت في وجهه، قائلة له: «اصمت، نحن لسنا خادمين لديك»، وسرعان ما تحول الأمر إلى خلاف كبير على متن الطائرة بين المتواجدين.

بيان شركة الطيران بشأن الواقعة

وأصدر المتحدث الرسمي باسم شركة الطيران الهندية، قال خلاله: «نحن على علم بالحادث الذي وقع في الرحلة، حيث كانت المشكلة تتعلق بالوجبات التي اختارها بعض الركاب الذين يسافرون عبر اتصال الرمز المشترك، وتدرك IndiGo احتياجات عملائها وهي مسعانا الدائم لتوفير تجربة مهذبة وخالية من المتاعب لعملائنا».

وتابع المتحدث الرسمي لشركة الطيران موضحًا موقف المؤسسة الهندية: «نحن نحقق في الحادث، ونود أن نؤكد أن راحة العملاء كانت دائمًا على رأس أولوياتنا، نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة في جميع الأوقات».

وأضافت شركة الطيران أن الرجل طلب شطيرة وأبلغه الطاقم أنهم سيتحققون مما إذا كانت متوفرة، قبل أن يبدأ في الصراخ في وجه الطاقم، وبدأت إحدى المضيفات في البكاء.