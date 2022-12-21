7 نصائح للحفاظ على صحتك.. لن تعاني من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحفاظ على الجسم واللياقة البدنية أمر يحرص عليه كل شخص بقدر الإمكان، لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة والمشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة في بعض الأحيان، إلى جانب ارتفاع نسب الوفاة المبكرة.

نصائح مهمة يومية لصحة الجسم

وبدورها قدمت الدكتورة، مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، خلال تصريحاتها لـ«هن»، مجموعة من النصائح الصحية المهمة للجسم، منوهة بأنه يجب على كل شخص اتباعها بصورة يومية، والتي تتمثل في:

1- الابتعاد عن السموم البيضاء الثلاثة

يجب في المقام الأول تجنب تناول السموم البيضاء الثلاثة «الملح والسكر والدقيق الأبيض» بقدر ما يمكن، مع تقليل نسب الملح، واستبدال السكر بالعسل الأبيض، واستخدام الدقيق الأسمر بديلًا للأبيض.

2- مضغ الخضار جيدًا

يزيد مضغ الطعام جيدًا من نسب المواد الكيماوية المكافحة للسرطان التي يحصل عليها الجسم، وتطلقها الخضراوات، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط.

3- المشي يوميًا

المشي اليومي لمدة نصف ساعة أو ساعة يقلل من إمكانية الإصابة بمرض السرطان بنسبة 18 %، كما أنه يساعد على التخلص من 3 كيلو جرامات على أقل تقدير خلال السنة الواحدة.

4- شرب كميات كبيرة من الماء

كما نصحت خبيرة التغذية بشرب كميات كبيرة من الماء بشكل يومي، حيث أنه يحسن من عمليات الهضم، ويساهم في فقدان الوزن بصورة ملحوظة.

5- تناول شاي القرفة

وقالت خبيرة التغذية إن القرفة أو مسحوق القرفة من المواد الغذائية المهمة لصحة الجسم أيضًا، إلى جانب أهميتها الكبيرة لمرضى السكري بشكل خاص، لأنه ينظم من عمل الأنسولين في الدم.

6- إضافة الحبة السوداء

يجب إضافة الحبة السوداء «حبة البركة» إلى كوب من لبن الزبادي خالي الدسم، وتناوله يوميًا.

7- تناول الخضروات والفاكهة

من المهم أيضًا تناول 3 حصص يومية من الخضار والفاكهة.