قبل نور إيهاب.. مفاجآت عروض الزواج على الهواء عرض مستمر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الممثل نور بدر متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكذلك نور إيهاب لحظة تقدم الممثل لخطبتها في مفاجئة رائعة لها، حيث تربطهما علاقة عافية منذ فترة ويظهرات سويا في كثير من المناسبات، ولكن الممثل الشاب اتفق مع شقيقة نور على تدبير لها تلك المناسبة، وفاجئها بعرض الزواج فما كان منها إلا أنها وافقت فورًا على طلب الزواج، وارتدت الخاتم الذي اشتراه لها، ما أثار ضجة واسعة، وهنأ الفنان تامر حسني الثنائي عبر خاصية ستوري، لأن عرض الزواج كان على أغنيته يا نور عيني.

ولكن عرض الزواج أمام الجميع ليس الأول من نوعه بين الفنانين، ويستعرض التقرير التالي عروض زواج على الهواء مباشرة.

رنا رئيس وخطوبة على الهواء

خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، فوجئت رنا رئيس بخطبتها على الهواء، خلال ظهورها في البرنامج، حين قام شاب يدعى «يسري» من وسط جمهور الحلقة وتقدم لخطبتها على الهواء وسط فرحة من الجمهور.

وأوضح الشاب أنه اتفق مع شقيقة الفنانة على إعداد المفاجأة بعدما استأذن والدتها ووالدها، وعلى أغنية «اليوم الحلو ده»، دخل أصدقاء الفنانة الاستوديو لتكتمل المفاجأة على الهواء مباشرة.

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نجلاء بدر

وتعرضت الفنانة نجلاء بدر لموقف مشابه، إذ تلقت الفنانة عرضًا للزواج على الهواء مباشرة خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وطلب منها رجل الأعمال محمد عفيفي الزواج، وقدم لها «خاتم»، وسط دهشة الموجودين بهذا الموقف، وأبدت الفنانة موافقتها.

بشرى

خلال حفل ختام أحد المهرجانات الفنية فاجأ رجل الأعمال سالم هيكل، الفنانة بشرى بطلبه الزواج منها، حيث جثا على ركبتيه وهما مرتديان الملابس الرسمية في المهرجان، وقدم لها خاتم الخطوبة، فيما ردت بشرى بأنها لا تعرف شيئا عن نيته لخطبتها خلال فاعليات هذا المهرجان.