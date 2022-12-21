لـ«ربات البيوت» نصائح لمنزل صحي في الشتاء.. 15 دقيقة تهوية يوميا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يزداد الجو برود، تزامنا مع بدء فصل الشتاء اليوم، مما يجعل ست البيت تحرص على غلق جميع منافذ التهوية للحفاظ على دفء منزلها، لكن يتسبب ذلك بالضرر بمنزلها على عكس ما تعتقد، وذلك لأن غلق المنافذ يؤدي إلى تراكم الدخان والروائح الكريهة بمنزلك إلى جانب تسببه في الكثير من الأمراض.

ويستعرض «هن»، نصائح لـ«ربات المنازل»، من أجل تهوية جيدة ومنزل صحي في الشتاء، وذلك بحسب أستاذ طب ونمو الأطفال، أشرف شعلان، وما نشر على موقع « envirovent».

نصائح لست البيت من أجل تهوية جيدة ومنزل صحي في الشتاء

استبدلى هواء منزلك بهواء نقي:

أوضح الدكتور أشرف شعلان، أثناء استضافته في برنامج «الحكيم في بيتك»، المعروض على شاشة «سي بي سي»، أن غلق منافذ التهوية الجيدة يؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين داخل منزلك إلى جانب تراكم السموم داخله، فتساعد التهوية على زيادة نسبته في البيت والتخلص من الرطوبة وروائح الطهي والملوثات، فستحتاجين يوميًا إلى تهوية منزلك على الأقل 15 دقيقة ليدخل الهواء النقي.

وضع مستحضرات التجميل والعطور في أماكن مغلقة:

ترك العطور ومستحضرات التجميل ومزيل الطلاء في منزلك بدون وضعهم في مكان مغلق، يتسبب في وجود بعض الغازات غير المرئية بسبب المركبات العضوية المتطايرة بهم، والتي تكون عبارة عن مادة كميائية في الهواء داخل منزلك ويكون لها آثار جانبية عند عدم تهوية المنزل، وللحفاظ على أسرتك، فيجب عليكي وضع مستحضرات التجميل والعطور في أماكن مغلة، مع تهوية المنزل.

خلق بيئة أكثر صحة:

يحافظ تهويتك لمنزلك على أسرتك من خطر الإصابة بنوبات الربو والأكزيما الكحة والعطس الناتج عن تراكم الغبار في منزلك وانتشار الفيروسات في الجو بداخل منزلك، ليكون أكثر ضرر لكي من الهواء في الخارج.