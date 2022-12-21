الامارات | ما رأيك في 2022؟.. ألمان: هو العام الأسوأ منذ فترة طويلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتمكن الألمان من إخفاء خيبة أملهم إزاء العام الذى يوشك على الانتهاء، في استطلاع حديث للرأي، أظهر أن غالبية الالمان يعتقدون أن عام 2022 كان الأسوأ منذ فترة طويلة.

وبسؤالهم عن رأيهم في العام الماضي، اتفق 61% ممن شملهم الاستطلاع على عبارة: «إذا فكرت في الأزمات والمشاكل الحالية، فسترى أن العام الذى يوشك على الانتهاء 2022 كان الأسوأ منذ فترة طويلة».

ولم يتفق مع العبارة 28% ممن شملهم الاستطلاع، بحسب توماس بيترسن، من معهد «ألينزباخ» لأبحاث استطلاعات الرأي العام، فيما كتبه في صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج».

من ناحية أخرى، عندما تعلق الأمر بحياتهم الشخصية، فيبدو أن عام 2022 لم يكن سيئاً للغاية.

أما رداً على سؤال: «هل ترى أن العام الذى يوشك على الانتهاء 2022 كان عاماً جيداً بالنسبة لك بصورة شخصية، أم أنه لم يكن جيداً بالنسبة لك؟»، فقال 38% ممن شملهم الاستطلاع أن العام كان جيداً بالنسبة لهم شخصياً. وأشارت نسبة أقل بلغت 34%، إلى أن العام لم يكن في الواقع جيداً بشكل عام.