طبيب يوضح الفرق بين حساسية الصدر وهبوط القلب.. احذر من صعوبة التنفس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشبه أعراض حساسية الصدر، مرض هبوط الجهة اليسرى من القلب، وقد تعرضك لأزمات مفاجئة، ويتساءل اكثيرون عن ما هو الفرق بين حساسية الصدر وهبوط الجهة اليسرى للقلب؟، هو ما أوضحه الكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عبر لقاء تلفزيوني سابق، محذرا من تلك الأعراض، طالبا ضرورة مراجعة الطبيب فورا، حيث من الممكن أن تشير إلى مرض خطير.

ما الفرق بين حساسية الصدر وهبوط الجهة اليسرى من القلب؟

وأجاب «موافي»، على تساؤل ما الفرق بين حساسية الصدر وهبوط الجهة اليسرى من القلب؟، في التالي:

- حساسية الصدر وهبوط الجهة اليسرى من القلب، تتسببان في ضيق تنفس.

- حساسية الصدر تحدث صوت «تزييق».

- مريض هبوط الجهة اليسرى لـ القلب صوت صدره يشبه «البقللة» مثل ما يحدثه صوت الشيشة.

- مريض حساسية الصدر، يحدث صفارة أثناء التنفس، لأن الشعب الهوائية تكون ضيقة للغاية محدثة صفيرا.

- مريض هبوط القلب، يكون هناك ماء على الشعب والحويصلات الهوائية، والهواء مع الماء يحدث صوتا مختلفة عن الصفارة.

- مريض حساسية الصدر يستيقظ في الفجر، بينما مريض هبوط القلب في بداية الليل تحدث له الأزمة.

- كلا الحالتين يتم تشخيصهما في الطوارئ.

- مدرات البول في الوريد يمكن أن تجعل المريض يتخلص من الماء الموجود في الرئة.

- مريض هبوط القلب يكح بشدة مع المجهود، وهو ليس صدر وإنما قلب، ويمكن أن تكون بصحوبة بدم أو بلغم.

- من أعراض هبوط الجهة اليسرى للقلب أيضا النهجان مع أقل مجهود، صعوبة النوم بشكل مسطح، الفزع مساءً بسبب النهجان.