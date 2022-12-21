نصائح لمرضى نقص المناعة وكبار السن في الشتاء..استخدام بخاخات وتناول مشروبات صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأمراض يمكن أن تصيب البعض بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، الذي يبدأ اليوم 21 ديسمبر، والذي يكثر فيه المشاكل التي تتعلق بالصدر ونقص المناعة والفيروسات التي تستوطن داخل الأجسام، خاصة عند الأطفال وكبار السن الذين يعانون من مشاكل في المناعة.

وتبحث الأمهات عن طرق لتقوية مناعة الأطفال وكبار السن في فصل الشتاء، لتفادي المشاكل الصحية التي تسيطر على الأجسام.

فيتامينات وفواكه لفصل الشتاء

قدم الدكتور محمد منصور، استشاري الأمراض الصدرية، نصائح طبية لمرضى نقص المناعة وكبار السن في الشتاء، خلال حديثه لـ«هُن»، قائلًا: «يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والفواكه والخضراوات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تحتوي على البريبوتيك».

مشروبات تعزز المناعة وتقلل الإصابة بالأمراض

كما شدد استشاري أمراض الصدر، على ضرورة ممارسة الرياضة باستمرار، مع تناول المشروبات التي تقوي المناعة من بينها الشاي الأخضر والقهوة الخضراء والقرفة والزنجبيل والكركم والشمر، والفواكه التي تحتوي على فيتامين «سي» منها الكيوي والجوافه والفلفل الحار من الخضراوات، كما أن الزنك يساعد على تقوية المناعة والموجود في عباد الشمس واللب السوري واللوز واللحوم الحمراء.

نصائح لكبار السن: ارتداء كمامات واستخدام بخاخات

كما وجه عدة نصائح لكبار السن، للمحافظة على الصحة خلال فصل الشتاء، قائلا: «يجب العمل على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض ونزلات البرد الشديدة والفيروسات التي تنشط في الشتاء، كما يجب الحرص على ارتداء الكمامات الواقية للحماية من الأتربة كما يتم الحرص على الاستخدام الدائم للبخاخات وللمناديل والمعقمات لتجنب انتقال العدوى، مع منع التدخين الذي يقلل من المناعة وتجنب الاصابة بالنزلات الشعبية الحادة أو الالتهاب الرئوي، التي تبدأ من العطس والرشح والجيوب الأنفية».