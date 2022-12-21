الامارات | سطو مسلح لسرقة شطيرتي برغر و20 قطة «ناجت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت إدارة شرطة مدينة نيويورك إعلان بحث عن لص سرق طعاما من أحد أفرع «ماكدونالدز» للوجبات السريعة تحت تهديد السلاح.

ووزعت الشرطة صورا وفيديو من كاميرات مراقبة المطعم، للص الجائع والذي لاذ بالفرار حاملا أكثر من عشرين قطعة دجاج صغيرة مقلية، وشطيرتي لحمة برغر مزدوجة من فروع ماكدونالدز في حي برونكس بعد تهديد أمين الصندوق بسكين.

وقالت الشرطة في بيانها الرجل هدد أمين الصندوق قبل القفز فوق حاجز الخدمة أمام الزبائن المصدومين، ليختار وجبته السريعة من برادات المطعم.

وبعد ذلك قام اللص بحشو جيوب سترته وبنطاله بأكثر من عشرين قطعة «ناجت» دجاج، وشطيرتي برجر بالجبن، قبل أن يغادر المكان. وقالت الشرطة التي ذكرت بملامح الرجل وثيابه أن أحدا لم يصب بالأذى في حادثة السرقة.