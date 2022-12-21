أسعار خيالية لـ«بشت ميسي».. مصنوع بـ45 ألف جنيه وسعر فلكي لبيعه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، «البشت» القطري، للنجم ليونيل ميسي، أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد النجاح الساحق وفوزه على منتخب الأرجنتين على فرنسا، الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر لهذا العام، وأفاد حساب قناة الكأس القطرية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن عضو مجلس الشورى السابق العماني، أحمد البرواني، عرض مبلغًا ماليًا كبيرًا على اللاعب العالمي بقيمة مليون دولار، مقابل شراء «البشت» الذي رفع به كأس العالم.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، ألبس «ميسي»، «البشت» قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ستاد «لوسيل» في قطر، وفق «روسيا اليوم».

لفت نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، الأنظار، خلال كأس العالم بعد ارتدائه «العباية» التقليدية في أثناء استلامه كأس العالم 2022، بعد النجاح الساحق على الأرجنتين التاريخي على فرنسا.

سعر البشت القطري

وعادة ما يباع «البشت» الذي ارتداه ليونيل ميسي، داخل الأسواق في قطر، وتتنوع الأسعار حسب اختلاف نوع البشت، إذ إنّ أسعار البشت الجاهز تبدأ من 300 إلى 800 ريال، ما يقدر بالمصري بين 1968 و5248 جنيهًا.

سعر البشت المصنوع يدويا

كما يتراوح سعر البشت المصنوع يدويًا بين 1500 ريال و7 آلاف ريال، أي بين 9840 و45 ألفًَا و920 جنيهًا، وفق اختلاف نوع وجودة القماش المستخدم في التطريز.

كواليس وحكاية البشت

وكشف مختصون في صناعة البشت، الذي ارتداه ليونيل ميسي في قطر، أن المهنة ترجع أصولها إلى عام 1930 التي انحدرت من «الأحساء» شرق السعودية، عبر توافد الحرفيين والمهرة في حياكة المشالح وخياطتها.

ويحتاج تصنيع البشت يدويًا إلى 10 أيام، ويمر بعدة مراحل، تبدأ بـ«الهيلة»، تليها مرحلة الطوق ثم القروش، ثم المقصر ثم البردخ، وأخيرًا تركيب خيط القيطان.