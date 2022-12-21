«الجبس بورد» موضة ديكور المنازل 2023.. ومهندس: «هيخفي الرطوبة من الحيطان وشكله جذاب»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يختلف عالم الديكور للمنازل من عام لآخر، إذ تبرز موضة الجبس البلدي، أحيانا وتختفي أخرى، ليحتل مكانها الجبس بورد، الذي أبهر العالم لسهولة تركيبه إلى جانب شكله الجذاب وخاصة مع سبوتات الإضاءة، كما أنه يتميز بألوانه ورسوماته التي تناسب كل الأذواق.

ويستعرض «هن»، كيفية توظيف الجبس بورد لمنزلك حيث أنه موضة ديكور 2023، بحسب ما أوضحه مهندس الديكور، أبانوب سامي، في تصريحات خاصة.

الجبس بورد ليس للسقف فقط

المعروف باستخدام الجبس بورد الشائع بين أغلبنا بأنه للسقف فقط هو عبارة عن سقف ساقط بشكل جذاب، لكنه أصبح الآن يستخدم حسب رغبتك فيمكن أن تجعله في الممرات أو الحمام أو المطبخ داخل المنزل، وخاصة الأمريكاني أو الرسيبشن، كما أن الجبس بورد يعطي إضاءة جيدة تعطي الشعور بالوسع في المساحات الضيقه وكذلك أيضًا في المساحات الواسعة، يمكنك توظيف الجبس بورد لإظهار منزلك بدون عيوب.

يتميز الجبس بورد، بمرونته التي تناسب جميع الأذواق إلى جانب أناقته، فنجده على شكل دوائر أو خطوط طويلة أو مربعات، وذلك ما جعل الكثير منا يحرص على إضافته في منزله أثناء تصميم الديكور، فضلا عن توظيفه خسب رغبته، كما أنه يعمل كعازلا للحراره ولا يؤثر على حرارة منزلك من الداخل.

أضاف «سامي»، أنه يمكن توظيف الجبس بورد في منزلك ليخفي خلفه الأسلاك والوصلات خلفه، كما إنه يمكن توظيفه في الأماكن المعرضة الرطوبة لتجنب ظهورها أو إخفائها: «هيخفي الرطوبه من الحيطان».