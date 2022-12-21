أبرز الساعات النسائية باللون الأزرق الملكي 2023.. «تمتعي بإطلالة الأميرات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر الساعات من الاكسسوارات المميزة لدى النساء، خاصة اللاتي يفضلن اللون الأزرق الشيهر باللون الملكي، فهو من الألوان المُريحة للعين، كما أنه يمنح المعصم لمسة أنثوية جذابة ويُعتبر من أكثر الألوان الرائجة خاصة في تصاميم الساعات الجلدية، بالإضافة إلى أنه يليق بمعظم الإطلالات اليومية سواء النهارية أو المسائية وخاصة الفساتين الحمراء وغيرها من الألوان المختلفة.

في التقرير التالي يقدم «هن» أبرز الساعات النسائية الرقيقة باللون الأزرق الملكي التي عرضتها دور المجوهرات الشهيرة لعام 2023.

ساعة DIVAS’ DREAM من دار Bvlgari

بعد شهرة اللون الأزرق بين النساء تم تصميم ساعة «DIVAS 'DREAM» من دار المجوهرات بلغاري تميزت بشكلها الجذاب والأنثوي بحركة كوارتز وعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، وإطار من الذهب الوردي ووصلات على شكل مروحتين مرصعتين بأحجار الألماس المستديرة بقطع بريانت، وتاج من الذهب الوردي المرصع بـ تورمالين وردي بقطع كابوشون، واللازورد ميناء من اللازورد ومؤشرات من الماس وحزام التمساح الأزرق وإبزيم دبوس من الذهب الوردي.

ساعة Possession من دار Piaget

ثاني الساعات النسائية باللون الأزرق الملكي لعام 2023، تم تصميمها على شكل علبة من الذهب الوردي مرصعة بـ42 ماسة قطع بريانت، كما تم إضافة تصميم حزام الساعة من جلد التمساح اللازوردي الأزرق الملكي وإبزيم أرديلون من الذهب كي يتم إضافة إضاءة طبيعية لحلقات الدوران للساعة بقرص من الحجر الزخرفي بألوان جريئة، وصمم إطار الساعة بشكل مرصع بالألماس اللامع مع عقارب الساعة المطلية بالمعدن، وفقاً لموقع «Berry's jewellers» البريطاني.

ساعة Happy Sport من Chopard

قدمت علامة شوبارد chopard الساعة النسائية باللون الأزرق الملكة بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ظهر العلبة من الكريستال الياقوتي المقاوم للخدش وجاءت بحركة ميكانيكية، تتميز الساعة بـ7 ألماسات راقصة فوق المينا مع عقارب مطلية بالمعدن على شكل سيوف وحزام مصنوع من جلد التمساح باللون الأزرق الملكي مع دبوس إبزيم من الذهب الأبيض.