أكلات من التراث الأرجنتيني والمغربي على قائمة اليونسكو.. شعبية وسهلة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» من أشهر المنظمات التي تضم كل ما له علاقة بالعلوم والثقافة والتي منها أشهر الأكلات التراثية في بلاد العالم، وبعد فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم وحصول المغرب على المركز الرابع يقدم «هن» أكلات شعبية شهيرة من كل من المطبخ المغربي والمطبخ الأرجنتيني.

أكلات شهيرة من المطبخ الأرجنتيني

أحد أشهر الأكلات في المطبخ الأرجنتيني، هي وجبة امباداناس، الوجبة الأكثر شهرة وشعبية في الأرجنتين وتشبه القطايف المصرية في شكلها الخارجي وطريقة تحضيرها محشوة بأصناف مختلفة مثل شرائح اللحم المفروم والبصل والبيض المسلوق والبطاطس المسلوقة، تؤكل وجبة امباداناس مع صلصة الطماطم الحارة المضاف إليها تتبيلة البصل والفلفل الحلو والليمون ورشة كمون، وفقاً لموقع «the emblematic dish».

وجبة فوجاتازيتا

ثاني أكثر الوجبات الشهيرة في الأرجنتين وهي نوع من أنواع البيتزا السميكة بدون صلصة طماطم مليئة بالجبن والبصل المقلي وتحتوي أحياناً على لحوم، ولها شعبية كبيرة في أنحاء البلاد.

وجبة ميلانيسا

تعتبر وجبة ميلانيسا واحدة من الأكلات التي تحتوي على بروتين حيواني عالٍ ومن الوجبات المفضلة في الأرجنتين، حيث تتكون من أنواع مختلفة من اللحوام سواء لحم العجل أو الدجاج، وسميت كذلك بسبب فندق Milanese Napolitano الذي يحتفل بالتراث الأرجنتيني بتقديم تلك الوجبة، مع صلصة الطماطم والجبنة كما يمكن تقديمها مع البطاطس المهروسة أو المقلية أو البيض المقلي.

وجبة لوكروا

تقدم وجبة لوكروا المصنوعة من القرع واليقطين والبطاطس واللحمة وهي من أشهر أنواع الشوربة التي تقدمها الأمهات الأرجنتينيات في الشتاء.

الكسكسي المغربي

عبارة عن كرات صغيرة على البخار من سميد القمح المطحون، هو غذاء أساسي في المطبخ المغربي، ثم انضمت طريقة تحضيره وتناوله في الجزائر وموريتانيا وتونس، ثم تمت إضافته إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي في عام 2020.

يمكن أن يُطهي الكسكسي مالحًا أو حلوًا مع اللوز والقرفة والسكر وماء الورد أو البرتقال وأحيانًا الزبيب، ويتم تقديمه عادةً مع الخضار المطبوخة في مرق أوشوربة يمكن أن يكون خفيفًا إلى حار وأحيانًا مع الدجاج أو لحم الضأن، في تونس ، يحصل الكسكس على الحرارة ولونه البرتقالي المحترق من الهريسة ، وغالبًا ما يتم تقديمه مع المأكولات البحرية، في مدينة نيويورك يتم تقديم الكسكس مع طاجن نباتي أو دجاج.