خطوة بـ خطوة.. تعرفي على كيفية التغلب على صعوبات التعلم عند الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني بعض الأطفال من صعوبات التعلم خاصة في المراحل الأولى، الابتدائية والإعدادية، وفي تلك المرحلة على الأم أن تركز جيدا مع الأطفال، لمعرفة كيفية التغلب على صعوبات التعلم، وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، ورئيس مجال التخاطب بالمركز القومي للبحوث، خلال استضافتها في برنامج جروب الماميز، طريقة التغلب على صعوبات التعلم على الأطفال بطريقة مبسطة.

طرق التغلب على صعوبات التعلم

في البداية يجب تشخيص الطفل بشكل صحيح، فهناك أخطاء شائعة بالذهاب لمتخصص تعلم ويمكن أن تكون معاناة الطفل مع الإدراك، ولذلك فإن التشخيص الصحيح هو الأساس.

هناك تداخل بين صعوبة التعلم والمهارات الأخرى، مثل مهارات اللغة، فيجب تقويتها لتزيد قدرة الطفل على التعلم.

يجب عمل اختبارات للطفل جيدة في كل المجالات.

معرفة التاريخ المرضي للطفل، وكذلك كل الصعوبات التي تواجهه لتلقي المساعدة الملائمة.

حل صعوبات التعلم ليس دائما حضور مدرس في المنزل، ولكن يجب أن يكون متخصصا في صعوبات التعلم ولا يعطي شرح الطفل.

يجب دائما تقديم الدعم والمساندة للطفل بناء على توجيه الطبيب، وهي غالبا ما تختلف عن الطلاب الذي لا يعانون من صعوبات التعلم.

تختلف الواجبات والطريقة كليا عن الطريقة العادية، فيختلف لون وحجم وشكل الخط عن الطبيعي.

الطفل يجرى التعامل معه عن طريق فريق كامل في المدرسة والأم، والزملاء، ومدرس البيت.

يجب تقبل الطفل بكل صعوبات التعلم التي يعاني منها دون مشكلات معه.

يجب تقوية نقاط الضعف وتكثيف مذاكرته فيها، وليس التركيز على المواد الجيد فيها.

صعوبات التعلم تعني أنه لديه مشكلة من البداية مع المادة ولا تعني أنه لديه مشكلات في جزء واحد فقط من المادة.