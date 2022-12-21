«روميو وجوليت» العصر.. مسنان يحتفلان بزواجهما بعد فراق 60 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحت شعار «الحب لا يعرف المستحيلات» تمكن مسنان من الزواج بعد قصة حب قوية بينهما في سن كبيرة، إذ أنهما التقيا بعد مرور ما يقرب من 60 عامًا من الانفصال بسبب ظروف القدر الصعبة التي فرقت بينهما، لكنهما تمكنا من تجديد عهدهما بالزواج رسميًا.

انفصال المسنين وقصة حب قوية

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الجدة الأرجنتينية صاحبة الـ79 عامًا وتدعى «كريستينا»، عثرت مؤخرًا، على حبيبها المفقود «جاك» بلجيكي الأصل، بعد فراق دام 60 عامًا، ومن ثم قررا الزواج رسميًا في حدث أثار أحاديث المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

ففي عام 1962، انتقل «جاك» البالغ من العمر الآن 93 عامًا، إلى بوينس آيرس للعمل وسرعان ما وجد حب حياته «كريستينا»، لكن علاقتهما كانت قصيرة العمر، حيث إنه تعين على الأول العودة إلى بلجيكا لظروف عصيبة وطارئة.

وحينها عندما أدركت كريستينا أن المستقبل مع جاك لن يكون ممكنًا، تزوجت من رجل آخر وانتقلت إلى مقاطعة قرطبة، حيث أنجبت ثمانية أطفال، بعد ذلك عندما توفي زوجها عن عمر ناهز 60 عامًا في عام 2003، استمرت كريستينا في الاحتفاظ بحبيبها «جاك» كذكرى ثمينة، لكنها اعتقدت أن كل أمل في العثور عليه قد انتهى.

لقاء الأحبة بعد الفراق

ثم بعد مرور ست سنوات من وفاة زوجها، بحثت هي وأحفادها على موقع Facebook عن حبيبها المفقود، وبالفعل تمكنت من الوصول له وبدآ في مراسلة بعضهما البعض.

الآن وبعد مرور 60 عامًا، اجتمع الاثنان وجعلا الأمور رسمية، حيث نشر عدد من مقاطع حفل زفافهما عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، والتي حصدت أكثر من 1.6 مليون مشاهدة، و214 ألف إعجاب.

وسرعان ما تفاعل الآلاف مع فيديو زواج العجوزين، إذ قارن الكثيرون قصتهما بأساطير الحب والقصص الرومانسية الشهيرة على غرار «روميو وجوليت».