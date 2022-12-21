نصائح مهمة لتهدئة بكاء رضيعك المستمر.. الشعور بالأمان أهمها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تهدئة الطفل الرضيع أمر قد يُحدث صعوبة لبعض الأمهات، خاصة في الأشهر الأولى من عمر الصغير، وهو ما قد يدفع الأم للبحث عن بعض الحلول للمساهمة في تهدئته وإيقاف بكائه المستمر، والتي قد تأتي بعضها بشكل خاطئ، مصحوبة بمشاعر من الغضب.

نصائح لتهدئة بكاء الرضيع

وقدم موقع healthychildren العالمي المعني بشؤون الصحة العامة للأطفال، مجموعة من النصائح التي يمكن للأم من خلالها إيقاف بكاء رضيعها بشكل سلس، دون الشعور بالغضب أو الآثار النفسية السيئة.

1- لفيه جيدًا بغطائه

يجب عليكِ معرفة كيفية لف رضيعك داخل الغطاء الخاص به «البطانية»، وذلك حتى تمنحيه الشعور الذي يحتاج إليه من الأمان.

2- احملي طفلك بين ذراعيك

من المهم حمل طفلك من حين لآخر، وضعي جسمه على جانبه الأيسر للمساعدة في الهضم الجيد وتحسين عمل المعدة، وفي حال تأهيله للنوم، يجب أن تضعيه دائمًا في سريره على ظهره.

3- تجنبي الإفراط في إطعام طفلك

قد يؤدي إفراط إطعام رضيعك إلى إحداث بعض المشكلات في معدته، لذلك يفضل عدم الإفراط في إرضاعه.

4- تشغييل الموسيقى

يمكن أن تساهم تشغيل الموسيقى الهادئة إلى جانب طفلك في تهدئته بشكل فعال.