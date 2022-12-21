ماسكات منزلية لمقاومة الشيخوخة.. اصنعيها بنفسك في دقائق

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشيخوخة أمر لا مفر منه، بينما لا يمكنك إيقاف أو عكس علامات التقدم في السن، ولكن يمكنك تقليلها باستخدام ماسكات مكافحة الشيخوخة، لأنه بمرور الوقت ستلاحظين ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على بشرتك، وخاصة الوجه، والتي يمكن أن تتعمق أكثر، ولحسن الحظ، هناك طرق طبيعية لتحسين هذا المظهر، وفيما يلي ماسكات علاج علامات تقدم سن البشرة، بحسب موقع ستايل كريز.

ماسكات علاج تقدم سن البشرة

العسل:

العسل مرطب طبيعي مليء بمضادات الأكسدة، وتساعد مضادات الأكسدة في إصلاح الأضرار التي تلحق ببشرتك بسبب الجذور الحرة وتساعد على تجديدها، وقد يؤدي توفير ترطيب مكثف في الماسك، لبشرتك أيضًا إلى إبطاء تكوين الخطوط والتجاعيد.

ضعي العسل بسخاء على الوجه والرقبة.

يدلك لمدة دقيقة أو دقيقتين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

ماسك بياض البيض:

بياض البيض هو مصدر قوة للعوامل المضادة للشيخوخة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات والزنك، وهي تشد الجلد وتجعله وناعمًا، كما أنه يقضي على الجذور الحرة لمنع تلف الجلد وعلامات الشيخوخة.

1 بياض بيضة

1/2 ملعقة صغيرة كريمة حليب

ملعقة صغيرة عصير ليمون

تخلط كل المكونات، ويوضع الخليط على وجهك بالكامل، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

البطاطا:

يعتبر الجزر مصدر غني بفيتامين أ الذي يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، ويجعل الكولاجين البشرة مشدودة ويمنع ظهور التجاعيد، ما يمنح وجهك توهجًا شابًا وتشير الدلائل إلى أن البطاطس عنصر رائع لمكافحة الشيخوخة يساعد في تلاشي التجاعيد وتخفيف لون البشرة.

جزرة صغيرة

حبة بطاطا صغيرة

رشة كركم

رشة من صودا الخبز

ماء

اسلقي الجزر والبطاطس وقطعيهما إلى قطع صغيرة، اهرسيها لتشكيل عجينة ناعمة، ضيفي القليل من الكركم وصودا الخبز إلى هذه العجينة، وتخلط جيدا مع بعض الماء للحصول على عجينة ناعمة، ويوضع الماسك على وجهك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة، واشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك الزبادي:

يُعرف حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي بخصائصه المضادة للشيخوخة والتي قد تساعد في الحفاظ على بشرتك رطبة ومنتعشة.

2 ملاعق صغيرة زبادي

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

رشة كركم

اخلطي الزبادي وعصير الليمون والعسل والكركم معًا، ضع العجينة على وجهك بالكامل، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.