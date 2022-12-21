طبيب ينصح بضرورة تناول البيض المسلوق في الإفطار.. فوائده سحرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض من العناصر الغذائية المهمة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناوله بمختلف الصور خلال الوجبات اليومية، خاصة المسلوق منه، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من البروتينات، فضلًا عن سعراته الحرارية البسيطة.

وكشف الدكتور خالد يوسف، استشاري التغذية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أهمية تناول البيض المسلوق خاصة في وجبة الإفطار، منوها بضرورة تناوله بشكل يومي خلال تلك الوجبة، حيث تتعدد فوائده في الآتي:

1- الحفاظ على وزن الجسم

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد الغذائية التي لا تمد الجسم بسعرات حرارية كبيرة، لذلك فلا يؤدي إلى زيادة الوزن.

2- تنشيط وظائف الكبد

يحتوي البيض المسلوق على مادة تعرف بـ«الكولين»، وهي التي تحافظ على صحة الكبد، وتنشيط دورته وتعزيزها.

3- ينمي القدرات العقلية

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك يفضل أن يتناوله الأطفال كمادة غذائية أساسية في الفطار.

4- تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي البيض على كل من فيتامين A وD، بالإضافة إلى حمض الفوليك، وتساهم تلك العناصر بقوة في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام

يساهم فيتامين D المتواجد بوفرة في البيض المسلوق في بناء العظام، ويقلل الإصابة بالتهابات المفاصل.