الامارات | مهرجان دبي للتسوّق.. تجارب ممتعة في الهواء الطلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوّق العديد من الفعاليات المميزة لسكان دبي وزوّراها، ومنها قضاء تجربة ممتعة في الأسواق الخارجية المؤقتة، خلال موسم الأعياد في طقس دبي المعتدل الجميل.

وبفضل تلك الأسواق التي يمكن الدخول إليها مجاناً في المهرجان، يمكن للمتسوّقين شراء العديد من المنتجات والأمتعة الحصرية من الملابس والأدوات المنزلية وغيرها، إلى جانب تذوق أشهى الأطعمة، وحضور الحفلات الموسيقية الحصرية التي يحييها نخبة من الموسيقيين.

وبإمكان الجمهور التوجه إلى الأسواق المؤقتة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في أنحاء مدينة دبي، خلال مهرجان دبي للتسوّق، وهي: «سوق السيف» في منطقة السيف على خور دبي، و«اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم، و«متاجر دبي 80’s» في «لاست إكزت الخوانيج» و«فايبز باي ذا باي» في «دبي فستيفال سيتي مول».

ويقدم مهرجان دبي للتسوّق - الذي انطلق في 15 الجاري ويستمر حتى 29 يناير المقبل - للمواطنين والمقيمين والزوّار عروضاً تسويقية وترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة.