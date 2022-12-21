الامارات | المنتجعات الصحراوية.. واحات تظللها تقاليد الضيافة الإماراتية الأصيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط الرمال الذهبية، تقف المنتجعات والفنادق الصحراوية على امتداد إمارات الدولة، لتقدم واحدة من الخيارات والوجهات السياحية للزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة الباحثين عن الهدوء والصفاء، حيث توفر لهم تجربة استثنائية وسط أجواء مفعمة بالأصالة والضيافة الأصيلة.

وتزدهر المنتجعات الصحراوية خلال النسخة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، بما توفره من تجارب ممتعة ومتميزة، منها ركوب الخيل والجمال، والتجول بالسيارات والعربات السريعة في الطبيعة وبين الكثبان الرملية، والخروج في رحلات سفاري صحراوية، وممارسة فنون الرماية والصيد بالصقور، إلى جانب زيارة مواقع أثرية، والغوص، والعيش في قرى تراثية. وتجمع المنتجعات الصحراوية بين المعايير العالمية وأصالة ثقافة وتراث الإمارات، ما جعل منها خياراً يلائم تطلعات ورغبات الزائرين المحليين والسياح، لما تقدمه من خدمات متميزة وأنشطة ترفيهية.

قصر السراب

يثير منتجع قصر السراب، الذي تم بناؤه بين الكثبان الرملية في قلب صحراء ليوا بأبوظبي على أطراف الربع الخالي، دهشة زائريه من الدولة وخارجها، حيث يحاكي في تصميمه قلاع الرمال، ويوفر المنتجع باقة متنوعة من الأنشطة الصحراوية، بما فيها رحلات الركوب على الجمال والخيل، والقيادة على الكثبان الرملية، وحفلات الشواء في المخيمات، والرحلات في ليالي اكتمال القمر، وغيرها من الأنشطة الممتعة الأخرى.

تلال العين

يقع منتجع تلال العين وسط الواحة الصحراوية في ضواحي مدينة العين، ويضم مسابح وأندية رياضية وملاعب متنوعة، ويقدم خيارات السفاري، وتجارب العيش في الطبيعة، كما يوفر تجربة جديدة لسياحة الصيد.

المها الصحراوي

بحكم موقعه المميز على الطريق بين دبي ومدينة العين، يوفر المنتجع إطلالات على الكثبان الرملية المميزة لصحراء دبي، وكذلك جبال الحجر الساحرة، ويقدم المنتجع لزواره تجربة عيش الحياة الصحراوية.

ويعد منتجع المها الصحراوي وناديه الصحي واحة تستقطب الزوار للاسترخاء بين بساتين النخيل الخصبة، والاستمتاع بمناظر الكثبان الرملية المميزة لمحمية دبي الصحراوية.

باب الشمس

يوفر منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، الذي يقع جنوب دبي، أماكن إقامة فاخرة بين الكثبان الرملية، حيث يمكن للزوار تجربة واستكشاف الحياة البرية المحيطة، وإمكانية مشاهدة الغزلان والجمال وغيرها من الحيوانات البرية في مواطنها الطبيعية.

واحة البداير

يعد منتجع واحة البداير في منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة وجهة مثالية للراغبين في الاستمتاع بإقامة تعيد إلى الأذهان نمط الحياة المميز للمجتمع الإماراتي الأصيل، لاسيما أن تصميمه مستوحى من الإرث الثقافي العريق للدولة، حيث صمم ليشبه مدينة تراثية تحيط بها الكثبان الرملية الذهبية، وتزينها أشجار النخيل.

نزل القمر

يقع منتجع نزل القمر في صحراء مليحة، بالقرب من مركز مليحة الأثري، وتتوزع مرافق المنتجع بين قباب خاصة وخيم فندقية تضم مسابح مستقلة وباحات مخصصة للشواء.

ويمثل هذا المنتجع وجهة مثالية للتخييم ومغامرات الصحراء، ويقدم فرصة نادرة لعشاق الطبيعة للقيام برحلات استكشافية للجمال الطبيعي والتراث الثقافي للإمارات.

ذا ريتريت الفجيرة

يوفر منتجع ذا ريتريت الفجيرة للزوار فرصة ممارسة العديد من الهوايات الفردية، والاستمتاع بفرصة الخروج عن الروتين اليومي، وممارسة أنشطة ومغامرات شيقة عديدة، عبر تجربة سياحية فريدة.

ريتز كارلتون

يستمتع الزائرون المحليون والسياح بجمال الصحراء في منتجع ريتز كارلتون في صحراء الوادي برأس الخيمة، حيث يعد موقعاً مثالياً للعائلات والسياح من محبي الطبيعة والباحثين عن تجارب سياحية تجمع الاسترخاء والهدوء، مع أجواء المغامرات والبيئة الإماراتية الأصيلة.

ويمكن للزوار في المنتجع الاستمتاع بعروض الصيد بالصقور والتنزه في أرجاء الطبيعة ورمي السهام، وغيرها من الأنشطة الخارجية المناسبة للعائلات، بما في ذلك ركوب الخيل، ومشاهدة المها العربي والغزلان العربية والإبل من خلال الحياة البرية.