الامارات | الشعــور بالوحدة يثير مخاوف 75% من الألمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب ثلثا الألمان - في استطلاع للرأي - عن مخاوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم المالية في ضوء ارتفاع الأسعار. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونُشرت نتائجه أمس، أن 48% من الألمان يخشون من نقص الإمدادات الضرورية للحياة اليومية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 86% من الألمان يخشون من تزايد الفقر في مجتمعهم نتيجة للأزمات، وذكر 75% أنهم يعتقدون أن الشعور بالوحدة يتزايد في المجتمع. وقال 63% من بين هؤلاء إن الأفراد يشعرون بالخزي عندما يكونون فقراء وبالتالي ينعزلون عن المجتمع. ورأت نسبة مماثلة أن الانعزال عن المجتمع يكون نتاج الشعور بالخوف وغياب الشعور بالأمن الاجتماعي.

وقال 30% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون بالوحدة أكثر مما كانوا عليه قبل «الجائحة».