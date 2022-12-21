الامارات | الشمس تتعامد على معابد الكرنك الفرعونية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعامد الشمس على معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة بمدينة الأقصر في صعيد مصر، صباح اليوم، إيذاناً ببدء فصل الشتاء، في واحدة من بين 22 ظاهرة فلكية جرى رصدها داخل المعابد والمقاصير المصرية القديمة في عدد من محافظات مصر. وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، إن «احتفالات شعبية وعروضاً فولكلورية ستنظم في ساحة معابد الكرنك للاحتفاء بالمناسبة». وأضاف أن «ظاهرة تعامد الشمس، التي تشهدها معابد الكرنك، هي الظاهرة الفلكية الثانية في مصر من حيث الشهرة، وعدد الحضور من السياح الأجانب والمصريين».

وأوضح أنه «مع بزوغ شمس أول يوم بالشتاء ستتسلل أشعة الشمس الذهبية من بين بوابات وأعمدة معابد الكرنك، لتضيء ظلمة معبد آمون رع».