بمليون دولار.. أمبر هيرد تغلق باب النزاع وتسوي الخلافات مع جوني ديب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أشهر من الخلافات قررت الممثلة العالمية أمبر هيرد، تسوية الخلافات بينها وزوجها السابق الفنان العالمي جوني ديب، وذلك بعد أن كشف محامو الأخير أن الأولى ستدفع له مليون دولار، أي ما يعادل 820 ألف جنيه إسترليني.

وقال محامو الممثل العالمي جوني ديب، في تصريحات خاصة لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن أمبر هيرد قررت تسوية الخلافات مع زوجها السابق، بدفع مبلغ قدره مليون دولار.

رسالة أمبر هيرد الأخيرة

وفي خطوة جريئة كشفت أمبر هيرد عن قرارها، بتدوينها منشورًا خاصًا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت خلاله: «لقد اتخذت قرارًا صعبًا للغاية من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني لم أختر هذا مطلقا، فقد دافعت عن حقي، وبفعل ذلك تدمرت حياتي، إن التشهير الذي واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة مضخمة من الطريقة التي يجرى بها إيذاء النساء».

إدانة أمبر هيرد بالتشهير

وفي يونيو الماضي، انحازت هيئة المحلفين في ولاية فرجينيا الأمريكية إلى الممثل العالمي جوني ديب، البالغ من العمر 59 عامًا، ووجدت أن أمبر هيرد قد شوهت سمعته ووصفت نفسها في أحد المقالات بأنها ضحية لسوء المعاملة، وهو ما اعتبرته الهيئة تشهيرًا بالأول.

تفاصيل قضية جوني ديب وأمبر هيرد

وفي يونيو الماضي، بدأت أمبر هيرد في تشويه سمعة زوجها السابق جوني ديب، بنشرها مقالًا قالت خلاله، إنها تعرضت لصور من الاعتداء المختلفة بين يديه، لكنه مع سير التحقيقات جرى الحكم عليها بدفع 10 ملايين دولار تعويضات إلى الأخير، بالإضافة إلى 5 ملايين تعويضات عقابية، وبعد مرور فترة من الحكم أعلنت الممثلة الأمريكية عن إفلاسها وعدم قدرتها على تسديد تلك التعويضات المالية لطليقها.