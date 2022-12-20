5 أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء خلال الشتاء.. كنز في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال فصل الشتاء يبحث بعض الأشخاص عن وسائل طبيعية للشعور بالدفء، تأتي الأطعمة والمشروبات في المقام الأول، إذ تتعدد الأصناف الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة له.

أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء في الشتاء

وقدم موقع health shots العالمي المعني بشؤون الصحة العامة والتغذية، قائمة مثالية للأطعمة والمشروبات التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة خلال فصل الشتاء، من أبرزها:

1 - الحبوب بأنواعها

تساهم الحبوب بأنواعها في منح الجسم الطاقة اللازمة له التي تساهم في شعوره بالطاقة من بينها، الشوفان، والقمح الكامل، والتي يمكن استخدامها في تحضير الفطائر والمعجنات الشهية خاصة للصغار.

2- أطباق الحساء المختلفة

تعتبر الشوربة خيارًا ممتازًا لأنها تحتوي على كمية جيدة من الخضار، وتحافظ على دفء الجسم من الداخل إلى الخارج، خاصة الحساء المصنوع من البقول والقرع والشعير، فهي تعتبر خيارات جيدة للإحساس بالطاقة.

3- هذه الأنواع من الفواكه

غالبًا ما تكون الفواكه المزروعة محليًا خلال فصل الشتاء مفيدة، إذ يعد كل من الموز والفراولة والكيوي والتفاح والخوخ والبابايا وتفاح الكسترد والرمان من أفضل الخيارات.

4- الفواكه المجففة والمكسرات

يعتبر كل من اللوز والكاجو والجوز مصادر جيدة لتنظيم درجة حرارة الجسم، ومده الطاقة اللازمة خلال الشعور بالبرودة.

5- البهارات

التوابل طريقة رائعة للحفاظ على توليد الحرارة داخل الجسم، والتي يأتي على رأسها كل من، الزنجبيل والكمون والفلفل والسمسم والقرفة.