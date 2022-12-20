ابتعدوا عن الأماكن العامة.. «الصحة» تحذر من ظهور الأعراض التنفسية في الأعياد

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع استقبال العام الجديد، واقتراب أعياد الكريسماس، يستعد العديد من الأشخاص إلى الاحتفال بتلك الأجواء بصور مختلفة، ما بين التنزه في الأماكن العامة، أو القيام بالعديد من الأنشطة، أو السفر لمناطق جذابة سواء داخل أو خارج البلاد.

نصائح من «الصحة» بشأن الخروج خلال الاحتفالات

وتزامنا مع الاحتفالات برأس السنة، ومواجهة البلاد موجة من الطقس غير المستمر، قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح المهمة في حال ظهور أي أعراض تنفسية على الأشخاص.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية اللازمة، في حال معاناة أي شخص من أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد، وهي:

1- المواظبة على تنظيف اليدين باستمرار.

2- عدم الخروج إلى الأماكن العامة.

3- الحرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين.

4- ضرورة المراقبة في حال ظهور أي أعراض أخرى على مدار 14 يومًا.

5- الحفاظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة الرئيسية.

6- الابتعاد عن المحيطين بك بمسافة لا تقل عن مترين.