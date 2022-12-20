نصائح مهمة قبل شراء الذهب الصيني.. لا تنخدعوا بالأسعار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع التذبذب التي تشهده أسعار الذهب، لجأت بعض السيدات للبحث عن بدائل أخرى للحلي بغرض التزين والتجمل، لذا اتجهت الكثير من الأنظار نحو الصيني، وفي بعض الأحيان يصبح الخيار الأمثل للارتداء.

خبير يعلق على شراء الذهب الصيني

تتعدد أشكال وتصميمات الذهب الصيني الذي يغزو الأسواق بقوة مع مرور كل وقت، إذ يلقى إقبالًا من قبل الكثير من السيدات والفتيات، بحسب ما علق عليه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، خلال حديثه لـ«هن»، قائلا إنه لا يوجد ما يسمى بالذهب الصيني، بل هي عبارة عن إكسسوارات تطلى بطبقات تعطي لون الذهب فقط، ولا تمت لأسواق أو صناعة الذهب على الإطلاق، ولا يباع داخل الصاغة.

وتابع: «مفيش حاجة اسمها ذهب صيني، ده كله إكسسوار، بيطلى بطبقة بنفس لون الذهب، ولا يباع إلا في الشوارع على الأرصفة والأسواق التجارية، الذهب الأصلي يباع في محلات الذهب فقط، وده تقليد لا يباع بداخلها إطلاقًا».

نصائح قبل شراء الذهب الصيني

ونصح السيدات بعدم الخداع بأسعار الذهب الصيني، والاعتقاد بأنه ذهب حقيقي لكنه ذات جودة أقل، وذلك حتى لا يقعن تحت عمليات الغش التجاري عند شراء تلك القطع من الإكسسوار.

الحكم الشرعي في بيع الذهب بالقسط

أما بشأن بيع الذهب بنظام التقسيط، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على «يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ على هذا النحو.