طريقة عمل حلوى البافلوفا الأسترالية.. وصفات سهلة لمذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البافلوفا هي حلوى كريمية من المطبخ الأسترالي جهزيها لأطفالك في البيت، بنفس الطريقة الأصلية وللحصول على نفس نكهة الجاهزة، فيما يلي طريقة عمل البافلوفا بحسب ما نشر موقع «the chef» المتخصص في الوصفات.

طريقة عمل حلوى البافلوفا الأسترالي

بياض 8 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

3 أكواب سكر

2 ملعقة صغيرة دقيق الذرة

2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

للكريمة:

كريمة خفق 600 مل

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة من الفانيليا

توت أحمر، توت أسود، فراولة، عنب للزينة

طريقة تحضير حلوى البافلوفا الأسترالي

يخفق بياض البيض مع رشة الملح في إناء كبير وذلك بالمضرب الكهربائي

نضيف السكر والفانيليا ونستمر بالخفق حتى يصلب قوام المزيج ويصبح سطحه مموج وناعم ولامع

نضيف دقيق الذرة والخل الأبيض وماء الورد برفق ونخلط برفق

نضع ورق زبدة في صينية خبز ونرسم عليها دائرة بالقطر الذي نرغب به وذلك لتشكيل البافلوفا داخل هذه الدائرة، وباستعمال ملعقة يتم وضع وتشكيل البافلوفا.

توضع البافلوفا في فرن محمي مسبقا لدرجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة ثم نطفئ الفرن

تترك البافلوفا داخل الفرن لتبرد وذلك لمدة ساعة واحدة اضافية، وفي هذا الوقت ستهبط البافلوفا من الوسط

عندا تبرد البافلوفا تخرج من الفرن.

لتحضير حشوة الكريمة، في إناء كبير نخفق الكريمة والسكر والفانيليا حتى يتمسك القوام ويصبح كاللبنة

توضع الكريمة بالملعقة فوق البافلوفا الباردة وذلك في وسطها، ثم يوضف التوت والفراولة والعنب

تقدم فور تزيينها للأكل