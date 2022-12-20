أغذية تسبب البدانة والسكر ودهون الدم.. منها الخبز الأفرنجي والمسليات

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعض الأمراض المزمنة نصف علاجها يكمن في تنظيم الوجبات واتباع حمية غذائية، وتناولها في أوقات محددة ونوعيات محددة من الطعام، ومن بين تلك الأمراض البدانة، والسكر والدهون الثلاثة والقلب والنقري، ولهؤلاء قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، عدد من النصائح لهؤلاء المرضى وذلك بالابتعاد عن نوعية محددة من الأطعمة.

نصائح لمصابي الأمراض المزمنة

- الابتعاد تماما عن تناول منتجات المخبز الأفرنجي المعروف بـ«الفرن» والابتعاد عن الخبز الأفرنجي.

- الابتعاد عن منتجات المقلة مثل اللب والسوداني والمكسرات والمسليات.

ارتفاع اليورك أسيد يعني الإصابة بـ النقرس، ولهؤلاء ممنوع الكبدة السلمون الأنشوجة، العيش السن، السردين والحمام، ولهم قائمة وسطية وهي اللحوم والدواجن والأسماك البقوليات، بسلة سبانخ قرنبيط، يجب تناولهم بشكل معتدل لبسيط.

أما البيض والألبان وكل أنواع الحبوب والفواكه والخضروات يمكن أكلهم بشكل كبير لمرضى النقرس، وفقا لـ«نزيه».

ووفق استشاري التغذية، فإن السكر أيضا من المصائب لكافة الأمراض المزمنة ويفضل منعه تماما لأن ليس له أي فوائد صحية نهائية، فهو يضيف اللذة للغذاء ولا يوجد له فوائد، ويفضل استبدالة بالعسل الأبيض والعسل الأسود للتحلية فقط، أو سكر ستيفيا.