مصممة عقد فرح الديباني في كأس العالم تروى الكواليس: تفاصيله مصرية واتنفذ في أسبوع

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ظهرت لدقائق لكنها حفرت اسمها في التاريخ لسنوات، كان لصوت فرح الديباني، تأثيرًا سحرياً على الرئيس الفرنسي، الذي رشحها لغناء النشيد الفرنسي في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، لكنها قررت أن تحمل معها الثقافة المصرية القديمة، على هيئة عقد أجنحة إيزيس التي صنعته لها المصممة رانيا هلال، حيث روت كواليس صناعته لـ«الوطن»

تصميم عقد أجنحة إيزيس لـفرح الديباني

لم تتوقع مصممة الحلي والمجوهرات رانيا هلال، أن ترى العقد الذي صنعته لـ«فرح الديباني» مصادفةً مرة أخرى في نهاية كأس العالم 2022، فقد كان العقد في البداية من قبيل الهدية أعطته لها بعدما قابلتها منذ عام أو أقل، وفق «رانيا»: «العقد بس من عندي، أنا من متابعين فرح بقالي فترة في كل المحافل الدولية، بستناها لما تنزل مصر تعمل حفلة بس ساعات بتكون في الإسكندرية أو ملحقش تذاكر، ودا بسبب حبي للأوبرا».

كان اللقاء بين السوبرانو العالمية فرح الديباني والمصممة رانيا هلال، منذ عام تقريبا وبعدها بدأ التعاون بينهما، بسبب دعوة قامت بتقديمها «فرح» لمتابيعها لحضور إحدى حفلاتها في الأوبرا، حصلت «رانيا» على واحدة ضمن الـ5 الفائزين، وفقا لها: «أنا بعتلها وقولت إني اتمنى من زمان إني حابه احضر لها حفله وردت عليا وبعتتلي الدعوة وفضلت بعد الحفلة تسلم على المتابعين، وهي ليها مكانة كبيرة عندنا روحت أشكرها على اللفته الجميلة، عرفتها على نفسي وريتها شغلي وعرفتها عليه وقولت لها أنه يسعدني إنها تقتني حاجه منه، قالتلي ياريت تبعتيلي لينك صفحتك وبعد فترة عرفت إنها موديل لدار مجوهرات فرنسية قولت أنه يبقي جميل لو لبست من الحلي المصرية، اقترحت عليها الحلي الذهبية بالذات لو مطعمة بالأزرق وأنه هيليق عليها ووافقت كنا محتارين بين عقدين قلادة فقط أو عقد أجنحة ايزيس و استقرينا في الآخر على أجنحة إيزيس»

سبب ترشيح «رانيا» عقد أجنحة إيزيس لفرح الديباني الشكل المميز المسرحي لقعد «أجنحة إيزيس» كان السبب الأول لترشيح المصممة رانيا هلال، تلك القطعة المميزة لفرح الديباني لارتدائها، ولم تكن تعلم أنها قررت الظهور به في نهائي كأس العالم أثناء تأدية النشيد الوطني الفرنسي: «لأن شكلوا مسرحي اكتر وفي تدرج في العناصر من الحجم الكبير للحجم الصغير، وفي كتلة كبيرة ويمكن تمييز أنه مصري من بعيد، واقترحت عليها تنسقه على فستان أزرق ووافقت قالتلي ياريت تلحقيني بيه قبل ما أسافر، مكنتش عارفه تفاصيل محددة هي هتلبسه امتى وانا بتفرج على كأس العالم ميزت الصوت وأول لما ظهرت لقيتها لابسه العقد مكنتش مصدقة نفسي وكنت سعيدة أوي باللفتة دي، أما الحلق حسب وصف فرح حبت تحط تاتش مصري ودا كان في العقد والحلق اللي كان من مصممة مصرية عايشة في باريس».

تفاصيل العقد وكواليس صناعته

أما عن الشكل الخارجي لعقد «أجنحة إيزيس»، فهو يعود للفن المصري القديم، مصمم بفكرة الكتلة والفراغ والاستدامة والحياة الأبدية بعد الموت، فكان الاعتماد على الأحجار القوية مثل حجر الصوان، وحجر الجرانيت صعب التشكيل.

حاولت «رانيا» أن تحقق تصميم العقد بشكل يحمل الفراغ والكتلة من خلال صناعته على شكل أجزاء الكتلة الكاملة، منه تحمل تفاصيل متصلة مع بعض وحققت فكرة الجعران التي تعبر عن حياة الخلود عند المصريين، وفكرة قرص الشمس الذي يحتضنها الجعران بالإضافة إلى أنها أضافت إليه «حجر اللابس لازولي» الأزرق وهو يحمل تفاصيل تعبر عن الحضارة المصرية.

وقالت رانيا: «بالنسبة للحجر فهو مناسب لإنه مستخرج من الأرض المصرية، تكوينه داخل فيه عناصر من الدهب والنحاس غني ويعبر عن مصر بسبب لونه الأزرق اللي بيعبرعن النيل والسما ولون النحاس والذهب بلمعتهم اللي بيعبروا عن الدفء والرمال والشمس، حجر واحد فيه عناصر كتيره من طبيعة البلد اللي بيعبر عنه واكتر حاجه قوة العقد».

وعن فترة تصميم العقد قالت: «أخد أسبوع تنفيذ شغل، بجيب ألواح النحاس المصمطة وأعمل عزل للمناطق واحفرها بالأحماض وبشيل العزل واعمل تفريغ عشان اطلع القطعة والحم أجزاء عشان ميبقاش قطعة واحدة عشان ميبقاش حاد ويبقي مناسب على الجسم، استخدمت الذهب باكتر من طريقة منه اللامع ومنه المنطفي عشان التفاصيل تبان زي الأرضية تكون مطفية والأجنحة بكل تفاصيلها بازرة بالذهب اللامع وكل دا مطلي بالذهب عيار 21 فوق النحاس وماء الدهب، معموله طبقات عزل للحماية ويزيد قيمة ميقلش والحمدلله أنه عجب شخصية كبيرة زي فرح».