وصلة دعم وحب من زوجة رامي جمال بعد روايته مواقف مؤثرة بسبب البهاق: علمتني الرضا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر الفنان رامي جمال، في أحد اللقاءات التليفزيونية يروي تجربته مع مرض البهاق والتنمر عليه، والفترة الصعبة التي عاشها في بداية تشخيصه بالبهاق، ونظرا لأنه فنان فإن الشكل واحدا من العوامل الرئيسية له في عمله وهو ما وضعه تحت ضغط وتوتر كبيرين، وكذلك جهل البعض بتفاصيل المرض، وهل هو معدي أم لا، وروى عددا من المواقف التي مر بها ورفض البعض مصافحته خلال تواجده في الاماكن العامة، والسؤال عما إذا كان البهاق معدي أم لا، وكذلك محاولته عدم إظهار يده لفترة بسبب انتشار البقع، في مناطق مختلفة من جسده.

دعم زوجة رامي جمال له

واتنتشر مرض البهاق وفي تلك الفترة كانت زوجته هي أكثر الداعمين له ومازالت، ومن بين رسائل الدعم هو ما نشرته عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، مؤخرا بعد هذا اللقاء تتذكر معه أيام المرض الأولى فكتبت في تعليقها على فيديو اللقاء، «يا حبيبي ربنا يعافيك ويعفو عنك وعن كل مريض يارب أنا فاكرة الموقف دا كويس جدا وفاكرة كمان لما بدأ يزيد وكنت بتبقى مضايق من شكل ايدك وأنا كنت بفضل قعدة مسكاها طول الوقت علشان متبصش عليها وإنهم كانوا بيتريقوا علينا إني ماسكه إيدك طول الوقت».

وتابعت تعليقها، «وفاكره كمان كذا موقف حصل خلاك تقرر تتكلم عن الموضوع علشان ساعتها الناس كانت متخيله إنه لسه جايلك لا هوا إنت أعلنت بعدها بحوالى 3 سنين أو حاجة لانه أنا فاكره جالك قبل ما نتجوز بشويه كمان مش قبلها على طول بس أنا اتعلمت منك في الفتره دي الرضا وشفت بعدين قد إيه ربنا بيحبك ومحبب فيك خلقه».