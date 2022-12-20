الامارات | أرقام صادمة لأسلحة الاميركان بذخيرتها في المطارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات الأمريكية أن أمن المطارات سجل هذا العام مصادرة 6301 قطعة سلاح في حقائب يد متجهة للطائرات حتى الآن من هذا العام ، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 5972 سلاحًا الذي تم اكتشافه في عام 2021، علما أن 88 % من هذه الأسلحة كان جاهزا بذخيرته.

وأعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية مؤخرا رفع الغرامة على الأشخاص الذين يُقبض عليهم بمسدس في حقيبتهم المحمولة بعد اعتراض هذا الرقم القياسي من الأسلحة النارية عند نقاط التفتيش الأمنية.

وستصل الغرامة القصوى إلى 14،950 دولارًا أمريكيًا من 13،910 دولارًا أمريكيًا.

ولاحظ تقرير بثته وكالة "أسوشيتد برس"، أن الأرقام كانت تتزايد باطراد خلال العقد الماضي: في عام 2012 ، تم اكتشاف 1549 قطعة سلاح عند نقاط التفتيش الأمنية.

تختلف قوانين حيازة الأسلحة النارية حسب الموقع، ولكن لا يُسمح مطلقًا بوضع الأسلحة في حقائب اليد في أي نقطة تفتيش أمنية بالمطار، حتى إذا كان لدى الراكب تصريح بإخفاء السلاح.

ويجب على الركاب الذين ينقلون الأسلحة النارية القيام بذلك في حقيبة مغلقة في الأمتعة المسجلة. كما يجب عليهم أيضًا إعلانها لشركة الطيران.

في جلسة استماع بالكونجرس في وقت سابق من هذا العام، دعا بعض السياسيين ومديري المطارات إلى فرض غرامات أعلى ودروس سلامة السلاح للمخالفين وإجراءات أخرى.

لكن سياسيين آخرين قالوا إن معظم الركاب الذين تم القبض عليهم نسوا ببساطة أنهم كانوا يحملون مسدسًا، وأن الغرامات المرتفعة لن توقف هذه المشكلة.

عندما تعثر إدارة أمن المواصلات على مسدس، فإنها تتحقق عمومًا لمعرفة ما إذا كانت مسروقة أو متورطة في جريمة سابقة. قد تصادر الوكالة أيضا البندقية.

بالإضافة إلى الغرامة، ستلغي إدارة أمن المواصلات أهلية الفحص المسبق - وهو برنامج حكومي يسمح بفحص أمني سريع للأفراد الذين يعتبرون منخفضي المخاطر - لمدة خمس سنوات على الأقل لأي شخص يتم القبض عليه بمسدس عند نقطة تفتيش أمنية.

وقد يتم أيضًا القبض على الركاب بسبب انتهاك الأسلحة النارية اعتمادًا على قوانين الولاية أو القوانين المحلية في موقع المطار.