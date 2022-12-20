طريقة تحضير خبز «الباغيت».. أكلة فرنسية بمكونات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد ان أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» خبز الباغيت الفرنسي الشهير ضمن قائمتها للتراث الثقافي العالمي غير المادي، التي تضم نحو 600 ممارسة تقليدية من أكثر من 130 دولة، يقدم «هن» طريقة تحضيره بمكونات بسيطة في منزلك، اذ يعتبر واحدًا من أشهر المأكولات الفرنسية التي يباع منها المليارات يوميًا حول العالم.

طريقة تحضير خبز الباغيت

يمكن تحضير خبز الباغيت الفرنسي في المنزل بثلاث مكونات فقط، وفق الشيف محمود مسدي، الحاصل على لقب أفضل خبازي فرنسا للعام 2018 في حوار مع«سكاي نيوز » عربية:«الخبز يتكون من خميرة وماء، وملح والدقيق.. كما أن لكل خباز إبداعاته الإضافية ليحصل على أحسن خبز»

طريقة أخرى لتحضير خبز الباغيت

كيلو دقيق مخبوزات

باكيت خميرة فورية

2 ملعقة صغيرة «ملعقة شاي» ملح

3 أكواب ما دافئ

ملعقة صغيرة سكر

التحضير:

- لتحضير خبز الباغيت احضري إناءً كبيرا وضعي فيه الخميرة والسكر والماء، ثم قلبيهم معًا حتى يختلطوا واتركيهم قليلًا حتى تتفاعل الخميرة.

- في الخطوة التالية ضيفي الدقيق والملح واعجني كل المكونات معًا باليد أو في العجانة حتى تتكون لديك عجينة الخبز الفرنسي.

- لمي عجينة الخبز الفرنسي وضعيها في إناء كبير وغطيها بورق بلاستيك واغلقيها جيدًا، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

- بعد ذلك على سطح أملس مرشوش بالقليل من الدقيق اعجني عجينة الخبز الفرنسي قليلًا بأطراف الأصابع ثم قسميها إلى 6 قطع، بعد ذلك شكلي كل قطعة على شكل إسطواني مع مراعاة تفريغ الهواء.

-احضري صينية كبيرة مبطنة بورق زبدة ثم رصي عليها عجين الخبز الفرنسي مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى.

قومي بعمل فتحات بشكل طولي على وجه عجين الخبز الفرنسي للتزيين باستخدام سكين، ثم غطي العجين بفوطة مطبخ نظيفة جافة واتركيه لمدة ساعة حتى يرتاح، وادخلي الصينية لفرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة من 20 إلى 30 دقيقة حتى ينضج الخبز ويصبح لونه ذهبيًان ثم قدميه، وفقًا لموقع«Maspatule»الفرنسي .

يعتبر الباغيت أشهر أنواع الخبز الفرنسي ويباع منه في فرنسا نحو 6 مليارات قطعة يوميا، لكن استهلاكه تراجع مؤخرا وباتت المخابز التقليدية تواجه منافسة المصانع التي تنتج الباغيت بكميات كبيرة عبر استخدام آلات ضخمة وبجودة منخفضة.