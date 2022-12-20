لإفطار صحي ولذيذ.. جهزي لأطفالك البيض بالسوسيس والجبنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جهزي لأطفالك وجبة لذيذة ومغذية للإفطار، بيض بالسوسيس مفيد للغاية كما أنه سهل وسريع التحضير وسيحبه الأطفال ويتناولونه بسهولة، فيما يلي طريقة عمل بيض بالسوسيس على طريقة الشيف هالة.

طريقة عمل بيض بالسوسيس والجبنة

4 بيضات كبيرة

4 قطع سوسيس مقطعة شرائح

½ كوب (100 جم) فلفل ملون مقطع مكعبات (أخضر، أحمر، أصفر)

½ كوب (100 جم) جبن شيدر مبشور

ملعقة كبيرة (15 جم) سمن

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كمون مطحون

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير بيض بالسوسيس والجبنة

في وعاء متوسط، ضعي البيض والملح والفلفل الأسود والكمون، واخفقي جيدًا.

على نار متوسطة، أذيبي السمن، ثم أضيفي الفلفل الملون والسوسيس، وقلبي لمدة 3 – 4 دقائق.

أضيفي خليط البيض وقلبي حتى ينضج، ثم أضيف الجبن، وقلبي لمدة دقيقتين.

ضعي البيض في أطباق التقديم، وقدميه ساخنًا.

طريقة عمل بيض بالسوسيس في البيت

4 بيضات كبيرة‏

3 أصابع سوسيس مقطع شرائح‏

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة‏

½ معلقة صغيرة ملح

½ معلقة صغيرة فلفل اسود‏

بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة تحضير بيض بالسوسيس في البيت

في بولة متوسطة توضع 2 بيضة ونخفقهم جيداً.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع الزيت على نار متوسطة حتى يقدح.

نضع قطع السوسيس في المقلاة، ونقلبه حتى يتغير لونه قليلاً ثم نرفعه جانباً.

في ذات المقلاة نضع البيض المخفوق ونضع باقي البيض ثم نوزع فوقه السوسيس.

نتبله بالملح والفلفل الأسود ثم نخفف النار جدا ونغطيه حتى ينضج.

نضع البيض بالسوسيس في طبق التقديم ونُزينه بالبقدونس المفروم ويقدم مع التوست.