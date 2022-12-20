4 نصائح مهمة لاختيار لون أحمر الشفاه المناسب.. البداية من الأوردة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اختيار أحمر الشفاه، أمر تحرص عليه العديد من السيدات بصورة كبيرة، حيث أنه يعطي مظهرًا جذابًا للوجه خاصة عند الاستعداد للخروج في المناسبات المهمة، لكن عادة ما تشعر بعض النساء بأزمة عند محاولة اختيار أحمر الشفاه المناسب لها.

كيفية اختيار أحمر الشفاه المناسب لبشرتك

وبدوره قدم موقع «wikihow» العالمي، مجموعة من النصائح المهمة لكيفية اختيار أحمر الشفاه الذي يتناسب مع بشرتك، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية:

1- تحديد لون بشرتك

يجب عليكِ في البداية فحص بشرتك في الإضاءة الطبيعية لتحديد لون بشرتك، سواء كانت فاتحة، أو متوسطة، أو سمراء.

2- فحص لون الأوردة

انظري أيضا إلى لون الأوردة من الداخل في معصمك، هذه طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كانت بشرتك فاتحة أو داكنة أو محايدة.

- فتشير الأوردة الزرقاء أو الأرجوانية إلى أن بشرتك فاتحة.

- الأوردة الخضراء تعني أن بشرتك داكنة.

- أما إذا كنتِ تواجهين صعوبة في تحديد ما إذا كانت عروقك زرقاء أو خضراء، فمن المحتمل أن يكون لديك لون بشرة محايدة اللون.

3- ابحثي عن لون أعمق من لون شفتيك الطبيعي بدرجة أو درجتين

لاختبار مدى قرب لون أحمر الشفاه من لونك الطبيعي، ضعي أحمر الشفاه على شفتك السفلية فقط، وقارني هذا الظل بشفتك العليا، إذا كانت الظلال مختلفة تمامًا، فأنت بحاجة إلى مواصلة البحث.

4- قرري ما إذا كنت تريدين أن تبدو شفتيك أصغر أم أكبر

ستجعل الألوان الداكنة شفتيك تبدو أصغر، في حين أن الألوان الفاتحة تحدث العكس.