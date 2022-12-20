كيف تحمي طفلك من الفيروسات التنفسية في الشتاء.. «الصحة» تكشف 5 خطوات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعزيز مناعة الطفل أمر تحرص عليه كل أم، لمحاولة حماية طفلها من التعرض للأمراض المزمنة المختلفة، خاصة خلال أيام الطقس البارد في فصل الشتاء، وذلك لحدوث التقلبات الجوية، التي تسبب انتشار العديد من الفيروسات خاصة التي تصيب الجهاز التنفسي.

نصائح لتعزيز مناعة الطفل والوقاية من الفيروسات التنفسية

وللحرص على توعية الأمهات بشأن كيفية تعزيز مناعة الأطفال خلال أيام فصل الشتاء، لحمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروسات التنفسية، قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها، والتي تمثلت في التالي:

1- عدم تعريض الطفل للبرد بشكل مباشر، خاصة في أيام الطقس البارد.

2- الحرص على إمداد الطفل بالعناصر الغنية بفيتامين «سي»، فيما بينها البرتقال والليمون.

3- ضرورة إمداد الطفل على السوائل والعناصر الغذائية التي ترفع المناعة.

4- تقديم التغذية الجيدة للطفل.

5- التهوية الجيدة المستمرة للمنزل.

أطعمة ومشروبات هامة في فصل الشتاء لتقوية المناعة

ووفق ما كشفت عنه الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، في تصريحات سابقة لـ«هن»، أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تعزز مناعة الطفل خاصة خلال فصل الشتاء، والتي من بينها:

- الأطعمة النباتية.

- حمص الشام.

- البطاطا المشوية الغنية بفيتامين أ.

- قرع العسل.

- الخضروات والفاكهة.