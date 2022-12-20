زيجات المشاهير في عام 2022.. أبرزهم سالي عبدالسلام ومحمد فراج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام 2022 كان وش السعد عليهم، فلقى العديد من النجوم والمشاهير نصفهم الآخر، واحتفلوا بزواجهم بشريك حياتهم، وشاركوا العديد من الصور خلال حفل زفافهم، وتصدروا محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ما نرصده في السطور التالية.

ومن أبرز المشاهير الذين احتفلوا بزواجهم في عام 2022، ما يلي:

بوسي وهشام ربيع

في مايو 2022، احتفلت المطربة بوسي في حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع في أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وذلك بعد علاقة صداقة بينه تحولت إلى حب.

محمد فراج وبسنت شوقي

احتفل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي بحفل زفافها في مايو 2022 بالغردقة، حيث جمعهما نفس المجال ونشأت بينهم علاقة حب قوية حصلت على شهرة واسعة.

سالي عبدالسلام ومؤمن سالم الباز

احتفلت الإعلامية سالي عبدالسلام بحفل زفافها على مؤمن سالم الباز، في شهر أكتوبر 2022.

شام الذهبي وأحمد هلال

احتفلت الدكتورة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بحفل زفافها في مارس 2022 على رجل الأعمال المصري أحمد هلال في أحد الفنادق الشهيرة التي تطل على الأهرامات.

دنيا عبدالعزيز ومصطفى كامل

احتفلت في شهر مايو 2022، الفنانة دنيا عبدالعزيز بحفل زفافها على المهندس المعماري مصطفى كامل، في مدينة نوبيع جنوب سيناء على البحر.

عبدالفتاح الجريني وجميلة البدوي

احتفل المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني بحقل زفافه على الفنانة جميلة البدوي في شهر أغسطس 2022 بعد قصة حب.

آية عبدالرحمن وشريف أسعد

احتفلت الإعلامية آية عبدالرحمن في حفل زفافها على الكاتب الصحفي الساخر والروائي شريف أسعد في أكتوبر 2022.

أمير العموري

احتفل في نوفمبر 2022، الشاب السوري نجم «ذا فويس كيدز»، على عروسه التي أخفاها عن الجميع.