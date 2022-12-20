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استشاري نفسي يقدم طرق التخلص من اكتئاب الشتاء: اسمعي مزيكا

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اكتئاب فصل الشتاء- تعبيرية

الاكتئاب الدوري الخريفي، أو الموسمي، أو اكتئاب الشتاء، جميعها مسميات لنفس الحالة التي تنتاب الكثيرين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وخلال فصل الخريف، ويصاحب هذا الاكتئاب عددا من الأعراض، وتتأثر به النساء بشكل أكبر من الرجال، وقدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، عدد من الطرق للتخلص من اكتئاب الشتاء.

طرق التخلص من اكتئاب الشتاء

وبحسب استشاري الصحة النفسية، فإنه من بين الأعراض التي تظهر على المصابين باكتئاب الشتاء، هي «الصبح ممكن يلاقي نفسه كويس، وبالليل يكون مخنوق ومش طايق حد»، أما عن سبب معاناة النساء بصورة أكبر من هذا الاكتئاب نسبة إلى الرجال، يفسر «فرويز»، أن السبب، يعود إلى جينات محددة توجد لدى السيدات.

نصح فرويز، بضرورة استشارة الطبيب في حالة استمرت حالة الاكتئاب لأكثر من أسبوعين: «طول ما الشعور ده معداش أسبوعين، الشخص في أمان، إنما لو تجاوز الفترة لازم يفحص عند معالج نفسي».

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وقدم فرويز عدد من النصائح للتغلب على الشعور بالاكتئاب الموسمي، ومن بينها:

ممارسة بعض الأنشطة المفضلة.

سماع المزيكا أو الأغاني المفضلة.

ممارسة .

لقاء الأشخاص المقربين والتحدث إليهم، للتخلص من المشاعر السلبية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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